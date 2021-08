Microsoftは、正式サービス前のプロダクトを先行体験できる「Insider Preview」において、Windows 11のディスクイメージ(ISOファイル)の提供を開始した。提供が始まったバージョンはDev Channel Build 22000.132とBeta Channel Build 22000.132などで、すでに公式ページからダウンロードして利用できる。容量は約5.03GB。

これまでWindows 11を体験するには、いったんプレビュー版Windows 10をインストールし、その後アップデートでWindows 11を適用する必要があったが、ISOファイルの提供によってクリーンインストールを行えるようになる。これにより、Microsoftは「Windows 11をインストールした新しいPCの電源を初めて入れた瞬間、Windows 11への期待感が高まっていくように設計された新しいOOBE(Out of Box Experience)を体験できるようになります」と述べている。

Hi Folks - We have a new #Windows11 preview build (22000.160) for #WindowsInsiders in both the Dev and Beta Channels. Check out https://t.co/RDs2xr2DxE for all the details + ISOs now available for 22000.132 ^AL pic.twitter.com/hM4MqOrvzq