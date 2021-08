スマートフォン向けゲームアプリ『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』にて「バーサスイベントVer.調&セレナ」を開催中。

「バーサスイベントVer.調&セレナ」では、イベントアイテムを集めて報酬を手に入れる「バーサスクエスト」とハイスコアを目指す「バーサススコアチャレンジ」が登場。さらに「バーサスイベントVer.調&セレナガチャ」が開催中。ツクヨミギアをまとった月読調とグレイプニルギアをまとったセレナの新★5シンフォギアカードが登場する。開催期間は8月31日13:59まで。

(C)Project シンフォギア (C)Project シンフォギアG (C)Project シンフォギアGX (C)Project シンフォギアAXZ (C)Project シンフォギアXV (C) bushiroad All Rights Reserved. (C) Pokelabo, Inc.