往年の名作ゲームタイトルが遊び放題の「auスマートパスプレミアム クラシックゲーム」が23日、『ストライダー飛竜』『バトルシティー』『ダークロード』の3タイトルを新たにラインナップに追加した。

「auスマートパスプレミアム クラシックゲーム」では、クラシックゲームの名作を順次提供。アプリ内課金やダウンロード不要で、1980〜1990年代の名(迷)作、いわゆるゲーム界の“クラシック”たちをプレイできる。

23日より新たに提供開始したのは、『ストライダー飛竜』『バトルシティー』『ダークロード』の3タイトル。『ストライダー飛竜』は、戦闘と諜報のプロフェッショナル集団「ストライダーズ」の中でも、最強の暗殺者・飛竜の活躍を描いたアクションゲーム。『バトルシティー』は、車を操る地上戦のシューティングゲーム。『ダークロード』は、西洋ファンタジー系RPGである。「auスマートパスプレミアム クラシックゲーム」では今後も、新たなタイトルを順次追加していく予定だ。

(C)サード・ライン

(C)CAPCOM CO., LTD. 1991, 2021 ALL RIGHTS RESERVED.

(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

(C)G-MODE Corporation / DATA EAST