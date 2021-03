スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』に新キャラクター・ラナクシア<紅の特使>(CV.井上麻里奈)が登場した。

ラナクシア<紅の特使>は、帝国の戦士であり、皇帝エドモンドの幼馴染。 烈火島の問題を解決したあなたに好意を持っており、舞踏会用の艶やかなドレスで誘惑してくる、といったキャラクター。

ゲーム内の特徴としては主要スキルが通常攻撃扱いとなっており、クリティカル可能なため、味方からの激励によって強力なダメージを与えることができるキャラクターとなっている。

(C)bushiroad All Rights Reserved.

(C) RASTAR GAMES (HK)CO.,LIMITED ALL RIGHTS RESERVED