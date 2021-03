2021年3月25日~4月6日に開催される「D4DJ展 in Gallery AaMo」の詳細が公開された。

「D4DJ展 in Gallery AaMo」

「D4DJ展 in Gallery AaMo」は3月25日よりGallery AaMo(ギャラリーアーモ)にて開催される。現在チケットとして「潮干狩りタイム参加チケット」や「D4DJ展 in Gallery AaMo ミニクリアファイル3枚セットチケット」が発売中。 本展示では、アニメの名シーンがぎゅぎゅっと詰まったにぎやかな空間「アニメ『D4DJ First Mix』展示コーナー」やアニメエンディングを再現した「エンディングフォトスポット」、1500台限定で販売されている、Happy Around!×Pioneer DJコラボモデルの実物を設置した「DDJ-400-HA展示」、「Reバース for you」に参戦中の『D4DJ』関連カードを展示した「カードゲームコーナー」などが用意されている。

さらにスペシャル企画としてHappy Around!のみんなが考えたプチ謎解き「ハピアラからの挑戦状」が開催中。会場に散らばったヒントを集めてクイズに正解すると、「D4DJ展 in Gallery AaMo」限定アイテムを含むスペシャル景品がプレゼントされる。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) Donuts Co. Ltd. All rights reserved.