スマートフォン向けゲームアプリ『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』にてイベント「ゴールデンカルテット」が開催中。

●イベント「ゴールデンカルテット」

錬金術師協会の働き方改革ッ! キャロルはバカンスへ♪一方、お留守番を任されたオートスコアラーたちッ! しかしファラと、ガリィ、ミカは上手く協力することができないでいた。そこへ謎の化物が襲いかかる――ッ! キャロルの留守を守るため、今こそ、オートスコアラーの絆が試されるッ!

開催期間内にオリジナルストーリーのイベントクエストが開放。イベントクエストではアイテム「古びた鍵束」をドロップ報酬として手に入れることができる。集めたアイテムはショップにて、新★5シンフォギアカード「ミカ・ジャウカーン【インゴットイラプション】」や「★5シンフォギアカード確定ガチャチケット」、新★4メモリアカード「たまにはのんびり一休み」、各種強化素材などと交換することができる。※イベントクエストはプレイヤーLv.2到達後にプレイできるようになる。

