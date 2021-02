スマートフォン向けゲームアプリ『ロストディケイド』19:00よりゲーム内ラジオにて『グリザイアの果実』とのコラボ記念ラジオ生放送第2回を配信する。

『グリザイアの果実』とのコラボ記念ラジオ生放送では、スペシャルゲスト周防天音役・田口宏子を招き、MCエレーナ役・佐々木未来が『ロストディケイド』の魅力について語るとのこと。第2回目では特別コーナー、天音の『アクセル全開で行くわよ!』の他、さらに団長の力が必要な企画を準備中。ゲーム内「チャット」機能より参加が可能となっている。

