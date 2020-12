Dockerは12月21日(米国時間)、「WSL 2 GPU Support is Here - Docker Blog」において、GPUサポートを追加したDocker Desktop for Windowsのプレビュー版の公開を開始したと伝えた。このプレビュー版を使うことでWSL 2で動作するDockerからGPUの使用が可能になるとされている。Docker Desktop for Windowsのユーザー数はすでに150万人を超えている。Docker DesktopにおけるGPUサポートはこれまで要望されていた機能だけに、今回の登場でひとつのマイルストーンに到達したと言える。

プレビュー版を使ってDockerからGPUを使用するには、次の条件が整っている必要がある。

NVIDIA GPUを搭載したPCを使っていること

開発プレビューリングからの最新のWindows 10 Insider Preview版を使っていること

WSL2 GPU準仮想化をサポートしたNVIDIAのベータドライバを使っていること

Docker DesktopでWSL2バックエンドを有効化していること

使用する条件が整っている場合、dockerコマンドを実行することで次のような出力が得られるとされている。

WSL2 GPUが使用できる状況のDocker 資料: Docker

なお、今回公開されたバージョンはまだプレビュー版と位置づけられており、使用することで問題が発生する可能性がある。試用する場合は注意が必要である。