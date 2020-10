スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』が配信された。

『D4DJ Groovy Mix』は10月18日からのオープンβ版のデータは引き継がれるため、オープンβ版の一週間のデータを引き継いだ状態でスタートすることができる。

また、アプリリリースを記念して、『D4DJ Groovy Mix』公式Twitterにてフォロー&リツイートキャンペーンを実施する。『D4DJ Groovy Mix』タペストリーが抽選で5名にプレゼントされる。さらに、主題歌「LOVE!HUG!GROOVY!!」が各音楽配信サイトにて配信スタート。詳細は公式サイトにて。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) Donuts Co. Ltd. All rights reserved.