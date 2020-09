スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』に新キャラクター・v(CV.下野紘)が登場した。

ランスロット<炎の聖騎士>は、エンピレアン出身の騎士。大領主エリオットの実弟。「最強の騎士」と称される実力を持っており、純真さゆえに国を出て自分の正義を追い求めている。といったキャラクター。

ゲーム内の特徴としては、味方の防御力をあげつつ相手の通常攻撃回避時にカウンターのダメージを与える戦い方ができる。「守護騎士」は、自分以外の味方がダメージを受けた時、味方全体のダメージ抵抗レベルをアップ。「緩衝」は、味方全体のダメージ抵抗レベルをアップ。「炎槍」は敵全体にダメージを与え、命中率ダウン。「精密なる一撃」は敵単体にダメージ。自身が回避したとき、補助対象に追撃効果を与える。自身が戦技状態の時、追加で回避率をアップする。

