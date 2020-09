テレビアニメ『Fate/Zero』のオープニングテーマ「oath sign」や、テレビアニメ『ソードアート・オンライン』アインクラッド編のオープニングテーマ「crossing field」、テレビアニメ『鬼滅の刃』オープニングテーマ「紅蓮華」などを歌うアーティストのLiSAは、オリジナルフルアルバム「LEO-NiNE」を2020年10月14日にリリースする。

LiSA

「LEO-NiNE」は、「紅蓮華」をはじめ、2018年末に発表した両A面シングル「赤い罠(who loves it?) / ADAMAS」含む3枚のシングルリードトラック、ドラマ「13(サーティーン)」主題歌「愛錠」、プロ野球チーム「中日ドラゴンズ」を応援するCBCテレビ・ラジオ野球中継テーマソング「マコトシヤカ」などを含む全13曲を収録。発売に先がけて、「LEO-NiNE」のリード曲「play the world! feat.PABLO」のダウンロードフル配信&ストリーミングフル配信を9月9日からスタートする。

「play the world! feat.PABLO」は、ロックバンド「Pay money To my Pain」のメンバー「PABLO」をフィーチャリングボーカリストとして迎えた楽曲。力強いストンプとクラップのリズムにリードされ、思わず一緒にリズムを刻みたくなるような一曲だという。さらに、YouTubeにてMVも同時公開。MVではクラッシックなアメ車や海外の路地裏をイメージした世界観でLiSAとPABLOの2人が声を合わせる、ファッショナブルで力強さあふれる仕上がりになった。

play the world! feat.PABLO

play the world! feat.PABLOのMUSiC CLiP

そんな「play the world! feat.PABLO」は、9月19日から開催される、NTTドコモとユービーアイソフトが共催するeスポーツ国内大会、「レインボーシックス Japan Championship 2020」の大会公式ソングに決定した。10月18日の決勝大会では、LiSAの楽曲初披露となるパフォーマンスの配信が大会公式サイトやYouTubeなどで行われる予定だ。

公式大会ソングを担当するにあたって、LiSAからのコメントを公開した。

LiSAコメント

自分らしく世界を遊び尽くす宣言を歌った「play the world! feat.PABLO」を、"レインボーシックス Japan Championship 2020"の大会ソングに起用いただきます。

選手の皆様の気持ち、そして大会を盛り上げるパフォーマンスをお届けします!選手の皆様の本気の戦いと共に、お楽しみください!

レインボーシックス Japan Championship 2020

「LEO-NiNE」は完全数量生産限定盤(CD+BD+上製本フォトブック付き・豪華仕様)が5,000円(以下、すべて税別)初回生産限定盤A(CD+BD)が4,000円、初回生産限定盤B(CD+DVD)が4,000円、通常盤(CD)が3,000円だ。

【アルバム収録楽曲】



play the world! feat.PABLO (作詞:LiSA、田淵智也 作曲:PABLO a.k.a. WTF!? 編曲:PABLO a.k.a. WTF!?)

紅蓮華 (作詞:LiSA 作曲:草野華余子 編曲:江口 亮)

晴レ舞台 (作詞:LiSA 作曲:高橋浩一郎 編曲:高橋浩一郎)

マコトシヤカ (作詞:田淵智也 作曲:田淵智也 編曲:江口 亮)

cancellation (作詞:LiSA 作曲:PABLO a.k.a. WTF!? 編曲:PABLO a.k.a. WTF!?))

愛錠 (作詞:LiSA 作曲:草野華余子 編曲:江口 亮)

赤い罠(who loves it?) (作詞:LiSA、田淵智也 作曲:田淵智也 編曲:堀江晶太)

わがままケット・シー (作詞:金井政人 (BIGMAMA) 作曲:金井政人 (BIGMAMA) 編曲:江口 亮)

unlasting (作詞:LiSA 作曲:草野華余子 編曲:堀江晶太)

ADAMAS (作詞:LiSA 作曲:カヨコ 編曲:堀江晶太)

1センチ (作詞:LiSA 作曲:LiSA、堀江晶太 編曲:堀江晶太)

ハウル (作詞:LiSA 作曲:HIDEO NEKOTA 編曲:江口 亮)

BEAUTIFUL WORLD (作詞:LiSA 作曲:小南泰葉 編曲:江口亮)