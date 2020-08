ブシロードは7月21日、東京・秋葉原UDXシアターにて「ブシロード戦略発表会2020夏」を開催。発表会は二部制となり、第1部では、新作リズムゲームアプリ『D4DJ Groovy Mix』の「D4DJ Groovy Mix リリースだいたい100日前発表会 ―プロジェクト新情報もあるよスペシャル―」、第2部では、トレーディングカードゲームを中心とした「ブシロードTCG戦略発表会絆」を開催しTCG分野に於いての今後の展開を発表した。

本稿では、「ブシロードTCG戦略発表会絆」をレポート。MCは西本りみと真野拓実が担当。ゲストとして、『カードファイト!! ヴァンガード』からはDAIGOと愛美、『Reバース for you』からは進藤あまね、西尾夕香、白上フブキ、宝鐘マリン、『ヴァイスシュヴァルツ』からは美波わかなが登場した。

そして、木谷高明氏(TCGプロジェクト最高責任者)、 島村匡俊氏(カードファイト!! ヴァンガードプロデューサー) 、伊藤彰氏(カードファイト!! ヴァンガード原作)、西あすか氏(Reバース for you 原作・作品プロデューサー)、高橋仁氏(ヴァイスシュヴァルツプロデューサー)、松井五段氏(ブシロード ヴァイスシュヴァルツチーム)も登壇した。

『カードファイト!! ヴァンガード』&『ヴァンガード ZERO』からは、『ヴァンガード』10周年イヤーということで、アニメ、カード、アプリなど盛りだくさんな情報を発表。TVアニメ『カードファイト!! ヴァンガード外伝 イフ-if-』見逃し一挙配信決定、ブースターパック第12弾「天輝神雷(てんきしんらい)」が10月30日発売などが発表された。また、『ヴァンガード』の完全新作コミック『カードファイト!! ヴァンガード ターナバウト』が『月刊ブシロード』9月号より連載開始される。そして、『ヴァンガード』10周年記念ムービーの中で、ヴァンガード完全新作アニメ『カードファイト!! ヴァンガード Over Dress』の情報が解禁された。

さらに、1月の戦略発表会でヴァンガード参戦発表を行った『モンスターストライク』とのコラボ商品が、2021年夏に発売決定。また、過去に大人気だった、「DAIGOスペシャルセット」が、「DAIGOスペシャルエキスパンションセットV」として発売決定。

『WGP2020日本選手権調印式』&『デッキログ』では、WGP2020日本選手権調印式を実施。Webサービス「デッキログ」の機能や、8月26日にリリースされることなどを発表した。

『Reバース for you』は、「D4DJ」トライアルデッキ、ブースターパック最新情報を発表。新規参戦タイトル情報や追加弾情報は、『アズールレーン』、『アイドルマスター シンデレラガールズ劇場』、『BanG Dream! ガルパ☆ピコ~大盛り~』とのこと。また、ホロライブカードも先行公開された。

『ヴァイスシュヴァルツ』は、追加弾の新規参戦タイトルを発表。『転生したらスライムだった件 Vol.2』、『・ソードアート・オンライン アリシゼーション Vol.2』のブースターパックVol.2が発売。そして、『痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。』、『神様になった日』、『ラブライブ!虹ヶ咲スクールアイドル同好会 feet. ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル ALL STARS』、『彼女、お借りします』、『かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~』、『TVアニメ「プリンセス コネクト Re:Dive」』のトライアルデッキやブースターパックが発売される。

