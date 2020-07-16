United States Computer Emergency Readiness Team (US-CERT)は7月14日(米国時間)、「Adobe Releases Security Updates for Multiple Products｜CISA」において、アドビの複数のプロダクトに脆弱性が存在し、同社がそれに対処するセキュリティアップデートをリリースしたと伝えた。
対象となるプロダクトは「Download Manager」「ColdFusion」「Genuine Service」「Media Encoder」「Creative Cloud Desktop Application」の5つで、それぞれ異なる脆弱性が報告されている。
該当する各プロダクトのセキュリティアップデートの情報は、それぞれ以下のページにまとめられている。
- Security Updates Available for Adobe Download Manager | APSB20-49
- Security updates available for Adobe ColdFusion | APSB20-43
- Security Updates Available for Adobe Genuine Service | APSB20-42
- Security Updates Available for Adobe Media Encoder | APSB20-36
- Security update available for Adobe Creative Cloud Desktop Application | APSB20-33
脆弱性が存在するプロダクトとバージョン、脆弱性の内容は以下の通り。優先度はAdobeによる各セキュリティアップデートに対する3段階の評価で、1が最も優先度が高い。
|プロダクト
|バージョン
|プラットフォーム
|脆弱性の内容
|優先度
|Download Manager
|2.0.0.518
|Windows
|任意のコード実行
|3
|ColdFusion 2016
|Update 15以前
|全て
|権限昇格
|2
|ColdFusion 2018
|Update 9以前
|全て
|同上
|2
|Genuine Service
|6.6以前
|Windows,macOS
|現在のユーザコンテキストでの権限昇格
|3
|Media Encoder
|14.2以前
|Windows
|現在のユーザコンテキストでの任意のコード実行および情報開示
|3
|Creative Cloud Desktop Application
|5.1以前
|Windows
|現在のユーザーコンテキストでの、任意のファイルシステムへの書き込みと権限昇格
|2
上記のセキュリティ情報を確認した上で、必要に応じてアップデートを適用することが推奨される。