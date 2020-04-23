Team Pytorchは現地時間21日、オープンソースの機械学習用ライブラリPyTorch 1.5のリリースを公式ブログでアナウンスした。
C++からPyTorchを呼び出せるC++ FRONTEND APIや分散処理用のDistributed RPCフレームワークが安定版になったほか、1.5のリリースにあわせて、FacebookとAWSのエンジニアがコミュニティからのフィードバックをもとに開発したクラウド環境での利用を想定するTorchServerなど試験的なライブラリも発表している。
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
※新型コロナウイルス感染症についての最新情報は、 厚生労働省、 内閣官房、 首相官邸 のウェブサイトなど公的機関で発表されている情報も合わせてご確認ください。
オープンソースの機械学習用ライブラリ「PyTorch 1.5」がリリース
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