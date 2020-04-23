(pytorch.org)

Team Pytorchは現地時間21日、オープンソースの機械学習用ライブラリPyTorch 1.5のリリースを公式ブログでアナウンスした。

C++からPyTorchを呼び出せるC++ FRONTEND APIや分散処理用のDistributed RPCフレームワークが安定版になったほか、1.5のリリースにあわせて、FacebookとAWSのエンジニアがコミュニティからのフィードバックをもとに開発したクラウド環境での利用を想定するTorchServerなど試験的なライブラリも発表している。