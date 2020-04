アニメ『ARIA』の放送15周年を記念し、完全新作アニメーションが2020年冬に公開されることが決定した。公式Twitter(@ARIATheAVVENIRE)において発表され、続報は今後公式HP・Twitterにて解禁されるという。

『ARIA』TVアニメ15周年記念プロジェクト 完全新作 2020年冬 公開決定

アニメ『ARIA』は、天野こずえの同名コミックを原作とした作品。テラフォーミングされ水の惑星となった未来の火星、アクアの観光都市ネオ・ヴェネツィアを舞台に、“ARIAカンパニー”で一人前の観光水先案内人(ウンディーネ)を目指す少女、水無灯里(みずなし あかり)と周囲の人々の四季折々の日常が描かれている。

2005年に『ARIA The ANIMATION』としてTVアニメ化され、2006年に『ARIA The NATURAL』(第2期)、2008年に『ARIA The ORIGINATION』(第3期)が放送。灯里とその友人である藍華やアリスが、観光案内と操船の技術を磨きながら成長し、親交を深めるさまが多くの感動を与えた。2015年には監督の佐藤順一や脚本の吉田玲子、TV版のキャストが再集結し、TVアニメ10周年記念作品『ARIA The AVVENIRE』が公開。新規キャラクターも加わり、アニメ化10周年記念プロジェクト「青のカーテンコール」を盛り上げた。

2020年冬に公開される完全新作アニメでは、新たに声優の佐藤利奈をアテナ・グローリィ役に起用することが明らかになった。アリスの先輩として彼女を指導し、『The ORIGINATION』第9話においてアリスを一人前の“プリマ”と認めたアテナ役はこれまで声優・川上とも子が務めていたが、2011年に逝去。亡くなった後に公開された『The AVVENIRE』でもいくつかのシーンでアテナが登場しており、川上とも子の名前もクレジットされていた。

公式Twitterでは、このアテナ役に関する松竹の飯塚寿雄プロデューサーのコメントを掲載。「新作を作る上でやはりアテナとアリス達の新たなドラマを描きたいと思い、プロデュースサイドから佐藤監督・天野先生にご提案をいたしました。もちろん川上さんも引き続きARIAファミリーです。そして、佐藤さんが新たにARIAファミリーに加わります」とコメントしている。

『The AVVENIRE』では、アテナのその後の姿が“願いの種”のエピソードとともに語られ、ファンの涙を誘っていた。いちファンとしては、その願いの種がこうしたかたちで芽吹き、次につながっていくことに感慨を抱かずにはいられない。まずは続報を楽しみに待ちたい。