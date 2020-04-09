Netcraftは4月8日(米国時間)、「April 2020 Web Server Survey｜Netcraft News」において、2020年4月におけるWebサーバの調査結果を伝えた。2020年4月は1690万サイトほどの減少が観測された。ただし、コンピュータは1万台の増加およびドメインは290万の増加が観測された。Webサイト数ベースでのインターネットは減少傾向を続けている。

  • ホスト名ベースWebサイト数推移グラフ 1995年8月〜2020年4月 - 資料: インターネットサービス企業Netcraft提供

    ホスト名ベースWebサイト数推移グラフ 1995年8月〜2020年4月 - 資料: Netcraft

  • Webサーバシェア推移グラフ 1995年8月〜2020年4月 - 資料: インターネットサービス企業Netcraft提供

    Webサーバシェア推移グラフ 1995年8月〜2020年4月 - 資料: Netcraft

  • Webサーバアクティブサイトシェア推移グラフ 2000年6月〜2020年4月 - 資料: インターネットサービス企業Netcraft提供

    Webサーバアクティブサイトシェア推移グラフ 2000年6月〜2020年4月 - 資料: Netcraft

  • トップ100万ビジーサイトWebサーバシェア推移グラフ 2008年9月〜2020年4月 - 資料: インターネットサービス企業Netcraft提供

    トップ100万ビジーサイトWebサーバシェア推移グラフ 2008年9月〜2020年4月 - 資料: Netcraft

  • コンピュータ別Webサーバシェア推移グラフ 2007年9月〜2020年4月 - 資料: インターネットサービス企業Netcraft提供

    コンピュータ別Webサーバシェア推移グラフ 2007年9月〜2020年4月 - 資料: Netcraft

  • ドメイン別Webサーバシェア推移グラフ 2009年6月〜2020年4月 - 資料: インターネットサービス企業Netcraft提供

    ドメイン別Webサーバシェア推移グラフ 2009年6月〜2020年4月 - 資料: Netcraft

Netcraftは発表の中で、Webサーバを提供しているベンダーが新型コロナウイルスに関してどのような取り組みを行っているかをまとめている。紹介されている主な行動は次のとおり。

新型コロナウイルスの影響で、業務形態をテレワークにシフトする動きが続いている。Webサーバ関連のベンダーは, こうした企業の動きをサポートする取り組みを行っている。