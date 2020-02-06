サードウェーブは2月6日、「GALLERIA ドラゴンクエスト X 推奨パソコン」の新モデルとして、「ドラゴンクエスト X 推奨パソコン GALLERIA RH5」および「ドラゴンクエスト X 推奨パソコン GALLERIA DH」の2モデル（ともにミニタワー）を、全国のドスパラ店舗およびドスパラ通販サイトで発売した。BTOに対応し、価格は税別84,445円から。
同製品は、オンラインゲーム「ドラゴンクエスト X」の要求スペックを満たすだけでなく、快適に動作することを認定された推奨PC。
ドラゴンクエスト X 推奨パソコン GALLERIA RH5
「ドラゴンクエスト X 推奨パソコン GALLERIA RH5」の主なスペックは、CPUがAMD Ryzen 5 2600、チップセットがAMD B350、グラフィックスがNVIDIA GeForce GTX1650 4GB、メモリが8GB PC4-21300（4GB×2）、ストレージが256GB NVMe SSD＋1TB HDD、光学ドライブは非搭載、OSがWindows 10 Home 64bit。
インタフェースは、Gigabit Ethernet対応有線LAN×1、USB 3.0×6、USB 2.0×2、HDMI×1、DVI×1など。
電源は500W 静音電源（80PLUS BRONZE）。本体サイズはW185×D395×H370mm、重量は8.2kg。ケースはガレリア専用 KTMミニタワーケース（MicroATX）。この構成で価格は84,445円（税別）。
ドラゴンクエスト X 推奨パソコン GALLERIA DH
「ドラゴンクエスト X 推奨パソコン GALLERIA DH」の主なスペックは、CPUがIntel Core i5-9400F、チップセットがIntel H310、グラフィックスがNVIDIA GeForce GTX1650 4GB、メモリが8GB PC4-21300（4GB×2）、ストレージが1TB HDD、光学ドライブは非搭載、OSがWindows 10 Home 64bit。
インタフェースは、Gigabit Ethernet対応有線LAN×1、USB 3.1 Gen1×2、USB 3.0×2、USB 2.0×2、HDMI×1、DVI×1など。
電源は500W 静音電源（80PLUS BRONZE）。本体サイズはW185×D395×H370mm、重量は8.2kg。ケースはガレリア専用 KTMミニタワーケース（MicroATX）。この構成で価格は89,980円（税別）。