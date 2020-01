NECと日立製作所は1月23日、システム運用管理ソフト分野での製品相互供給を主とした提携を発展させ、RPA(Robotic Process Automation*2)やAI、IoTなどデジタル時代の技術潮流を取り入れたシステムの運用最適化の実現に向け、協業範囲を拡大すると発表した。

協業拡大の第1弾として、人手不足を背景とした業務を効率化するため、RPAの運用管理の課題へ両社共同で対応する。具体的には、RPA運用の継続的改善に向けた運用管理ガイドを共同で策定し、今年3月より公開する。今後、他のシステム運用管理ベンダーの知見も取り入れたガイドへと発展させていく予定。

あわせて、RPA関連の運用管理ソフトを相互に供給し、両社の運用管理ソフトウェア製品群に追加して、3月から順次販売を開始する。

NECから日立にOEM供給する製品は、「WebSAM IT Process Operations for RPA」と「WebSAM IT Process Operations」。日立は、両製品をJP1の最新版V12.1(2020年1月製品リリース)のラインアップに加え、3月から販売を開始する予定。

日立からNECにOEM供給する製品は「JP1/Client Process Automation」と「JP1/Navigation Platform」で、販売開始時期は今年6月。