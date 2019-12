Rubyコミュニティは現地時間25日、Ruby 2.7.0のリリースを公式Webサイトで発表した。

Ruby 2.7.0ではScalaのような関数型言語に実装されている特定の構造と照合できる"パターンマッチ"を実験的(experimental)に導入。Webサイトにはcase文とin/endでJSONデータを取り出す例を載せている。









require "json" json = <<END { "name": "Alice", "age": 30, "children": [{ "name": "Bob", "age": 2 }] } END case JSON.parse(json, symbolize_names: true) in {name: "Alice", children: [{name: "Bob", age: age}]} p age #=> 2 end

プロンプトで対話的にRubyを扱うirb(Interactive Ruby)での複数行編集サポートやクラスやモジュール、メソッドのカラーリングが提供されている。ほか、断片化したメモリを解放するGC.compactメソッド実装やパフォーマンスの向上などが図られている。