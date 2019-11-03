Q-Successから2019年11月のWebサイト向けサーバサイドプログラミング言語のシェアが発表された。2019年11月はRubyとScalaがシェアを増やし、ASP.NETがシェアを減らした。

この1年間の動向を見ても、RubyとScalaは増加傾向を示している。PHPは8割近いシェアを確保し、Webサイト向けのサーバサイドプログラミング言語として強い影響力を持っている。ASP.NETは長期にわたり減少傾向を続けており、2019年11月もシェアが減少した。

Webサイト向けサーバサイドプログラミング言語シェア推移グラフ - 資料: Q-Success

順位 プロダクト 今月のシェア 先月のシェア 推移 1 PHP 79.0% 79.0% ＝ 2 ASP.NET 10.8% 10.9% ＝ 3 Java 3.8% 3.8% ＝ 4 Ruby 2.8% 2.7% ↑ 5 static files 2.0% 2.0% ＝ 6 Scala 1.6% 1.5% ↑ 7 Python 1.2% 1.2% ＝ 8 JavaScript 0.8% 0.8% ＝ 9 ColdFusion 0.5% 0.5% ＝ 10 Perl 0.3% 0.3% ＝ 11 Erlang 0.1% 0.1% ＝

Q-Successは、上位1000万のWebサイト(2013年6月までの上位100万)を調査対象としており、Alexaによって提供されたWebサイトの人気ランキングの3カ月の平均順位を用いている。