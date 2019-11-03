Q-Successから2019年11月のWebサイト向けサーバサイドプログラミング言語のシェアが発表された。2019年11月はRubyとScalaがシェアを増やし、ASP.NETがシェアを減らした。
この1年間の動向を見ても、RubyとScalaは増加傾向を示している。PHPは8割近いシェアを確保し、Webサイト向けのサーバサイドプログラミング言語として強い影響力を持っている。ASP.NETは長期にわたり減少傾向を続けており、2019年11月もシェアが減少した。
|順位
|プロダクト
|今月のシェア
|先月のシェア
|推移
|1
|PHP
|79.0%
|79.0%
|＝
|2
|ASP.NET
|10.8%
|10.9%
|＝
|3
|Java
|3.8%
|3.8%
|＝
|4
|Ruby
|2.8%
|2.7%
|↑
|5
|static files
|2.0%
|2.0%
|＝
|6
|Scala
|1.6%
|1.5%
|↑
|7
|Python
|1.2%
|1.2%
|＝
|8
|JavaScript
|0.8%
|0.8%
|＝
|9
|ColdFusion
|0.5%
|0.5%
|＝
|10
|Perl
|0.3%
|0.3%
|＝
|11
|Erlang
|0.1%
|0.1%
|＝
Q-Successは、上位1000万のWebサイト(2013年6月までの上位100万)を調査対象としており、Alexaによって提供されたWebサイトの人気ランキングの3カ月の平均順位を用いている。