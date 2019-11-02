Q-Successから2019年11月のWebサイト向けCMS (Content Management System)のシェアが発表された。2019年11月はWordPressがシェアを増やし、Joomlaがシェアを減らした。Drupalは3位から4位へ順位を落とし、代わりにJoomlaが3位に浮上している。
Shopifyは扱いやすいと人気があることから、長期にわたって増加傾向を続けており、今後も増加することが予測される。WordPressも長期にわたる増加傾向が続いており、CMSとして強い影響力を持っている。
|順位
|プロダクト
|今月のシェア
|先月のシェア
|推移
|1
|None
|43.4%
|43.6%
|↓
|2
|WordPress
|34.8%
|34.6%
|↑
|3
|Joomla
|2.7%
|2.8%
|↓
|4
|Shopify
|1.7%
|1.7%
|＝
|4
|Drupal
|1.7%
|1.7%
|＝
|6
|Squarespace
|1.6%
|1.6%
|＝
|7
|Wix
|1.3%
|1.2%
|↑
|8
|Magento
|0.8%
|0.9%
|↓
|9
|Blogger
|0.8%
|0.8%
|＝
|10
|Bitrix
|0.8%
|0.7%
|↑
|11
|PrestaShop
|0.7%
|0.7%
|＝
|12
|TYPO3
|0.6%
|0.6%
|＝
|13
|OpenCart
|0.5%
|0.5%
|＝
|14
|Weebly
|0.4%
|0.4%
|＝
|15
|Adobe Dreamweaver
|0.3%
|0.3%
|＝
|16
|FrontPage
|0.3%
|0.3%
|＝
|17
|GoDaddy Website Builder
|0.2%
|0.2%
|＝
|18
|Bigcommerce
|0.2%
|0.2%
|＝
|19
|DataLife Engine
|0.2%
|0.2%
|＝
|20
|Progress Sitefinity
|0.2%
|0.2%
|＝
Q-Successは、上位1000万のWebサイト(2013年6月までの上位100万)を調査対象としており、Alexaによって提供されたWebサイトの人気ランキングの3カ月の平均順位を用いている。