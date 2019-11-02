Q-Successから2019年11月のWebサイト向けCMS (Content Management System)のシェアが発表された。2019年11月はWordPressがシェアを増やし、Joomlaがシェアを減らした。Drupalは3位から4位へ順位を落とし、代わりにJoomlaが3位に浮上している。

Shopifyは扱いやすいと人気があることから、長期にわたって増加傾向を続けており、今後も増加することが予測される。WordPressも長期にわたる増加傾向が続いており、CMSとして強い影響力を持っている。

  • 2019年11月Webサイト向けCMSシェア/円グラフ

    2019年11月Webサイト向けCMSシェア/円グラフ

  • 2019年11月Webサイト向けCMSシェア/棒グラフ

    2019年11月Webサイト向けCMSシェア/棒グラフ

  • Webサイト向けCMSシェア推移グラフ - 資料: Q-Success提供

    Webサイト向けCMSシェア推移グラフ - 資料: Q-Success

順位 プロダクト 今月のシェア 先月のシェア 推移
1 None 43.4% 43.6%
2 WordPress 34.8% 34.6%
3 Joomla 2.7% 2.8%
4 Shopify 1.7% 1.7%
4 Drupal 1.7% 1.7%
6 Squarespace 1.6% 1.6%
7 Wix 1.3% 1.2%
8 Magento 0.8% 0.9%
9 Blogger 0.8% 0.8%
10 Bitrix 0.8% 0.7%
11 PrestaShop 0.7% 0.7%
12 TYPO3 0.6% 0.6%
13 OpenCart 0.5% 0.5%
14 Weebly 0.4% 0.4%
15 Adobe Dreamweaver 0.3% 0.3%
16 FrontPage 0.3% 0.3%
17 GoDaddy Website Builder 0.2% 0.2%
18 Bigcommerce 0.2% 0.2%
19 DataLife Engine 0.2% 0.2%
20 Progress Sitefinity 0.2% 0.2%

Q-Successは、上位1000万のWebサイト(2013年6月までの上位100万)を調査対象としており、Alexaによって提供されたWebサイトの人気ランキングの3カ月の平均順位を用いている。