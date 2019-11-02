Q-Successから2019年11月のWebサイト向けCMS (Content Management System)のシェアが発表された。2019年11月はWordPressがシェアを増やし、Joomlaがシェアを減らした。Drupalは3位から4位へ順位を落とし、代わりにJoomlaが3位に浮上している。

Shopifyは扱いやすいと人気があることから、長期にわたって増加傾向を続けており、今後も増加することが予測される。WordPressも長期にわたる増加傾向が続いており、CMSとして強い影響力を持っている。

Webサイト向けCMSシェア推移グラフ - 資料: Q-Success

順位 プロダクト 今月のシェア 先月のシェア 推移 1 None 43.4% 43.6% ↓ 2 WordPress 34.8% 34.6% ↑ 3 Joomla 2.7% 2.8% ↓ 4 Shopify 1.7% 1.7% ＝ 4 Drupal 1.7% 1.7% ＝ 6 Squarespace 1.6% 1.6% ＝ 7 Wix 1.3% 1.2% ↑ 8 Magento 0.8% 0.9% ↓ 9 Blogger 0.8% 0.8% ＝ 10 Bitrix 0.8% 0.7% ↑ 11 PrestaShop 0.7% 0.7% ＝ 12 TYPO3 0.6% 0.6% ＝ 13 OpenCart 0.5% 0.5% ＝ 14 Weebly 0.4% 0.4% ＝ 15 Adobe Dreamweaver 0.3% 0.3% ＝ 16 FrontPage 0.3% 0.3% ＝ 17 GoDaddy Website Builder 0.2% 0.2% ＝ 18 Bigcommerce 0.2% 0.2% ＝ 19 DataLife Engine 0.2% 0.2% ＝ 20 Progress Sitefinity 0.2% 0.2% ＝

Q-Successは、上位1000万のWebサイト(2013年6月までの上位100万)を調査対象としており、Alexaによって提供されたWebサイトの人気ランキングの3カ月の平均順位を用いている。