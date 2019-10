クラウドで簡単にバックアップ取れる時代、バックアップを物理媒体にとっておくことは過去の遺物と思っている人もいるかもしれない。クラウドは安価で自動的にバックアップしてくれるし、いつでも、どこからでもアクセスできるので利便性も高い。さらに、クラウド事業者は安全性をうたっているので、不安はない。しかし、結局のところプロバイダもひとつの企業に過ぎない。攻撃に遭ってデータ安全性を保てるという保証はない -- と指摘するのはカスペルスキーの公式ブログkaspersky daily。過信しすぎると"しっぺ返し"がついて回るが、8月に米国で起こったインシデントを引き合いに、物理メディアを含む複数手法によるバックアップを奨めている。

Business data safety: You can’t have too many backups(kaspersky dailyより)