Ubuntuの開発者らは2019年10月にリリースを予定している「Ubuntu 19.10」からi386版の提供を行わないと開発者向けのメーリングリストに投函したメール「i386 architecture will be dropped starting with eoan (Ubuntu 19.10)」で発表した。この発表は特にゲーム関連のソフトウェアに影響を与えている。

例えば、人気の高いゲームプラットフォーム「Steam」が、Ubuntu 19.10以降Ubuntuをサポート対象から外す可能性が出てきた。Steamを提供しているValveの開発者が6月21日(米国時間)、「Pierre-Loup Griffaisさんのツイート: "Ubuntu 19.10 and future releases will not be officially supported by Steam or recommended to our users. We will evaluate ways to minimize breakage for existing users, but will also switch our focus to a different distribution, currently TBD."」において、Ubuntu 19.10以降のUbuntuはSteamの公式サポート対象から外れると伝えた。

既存のユーザーに対する影響を最小限に抑える方法を検討するほか、検討中としながらも、ほかのLinuxディストリビューションへ焦点を移していくと説明している。

Pierre-Loup Griffais氏のツイート

Ubuntuがi386版のサポートを終了するという発表はWineの開発者達にも影響を与えており、議論が活発化している。WineはWindowsアプリケーションをLinuxで実行できるようにする技術およびその実装系。WineはWindowsゲームをLinuxで実行する用途などでも人気があり、こちらもゲーム関係でUbuntuの動向が影響を与えている。今後どのような対応が進められることになるか、動向が注目される。