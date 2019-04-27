ユニットコムが運営するPCショップ「パソコン工房」のWebサイトでは、2019年5月7日14時までの期間限定で「大型連休2019 ゴールデンウィーク SALE」を開催中だ。即納PCや、PCパーツ類などを多数そろえている。一例は下記の通り。
第8世代インテル Core i3搭載15型フルHDスタンダードノートパソコン [SSD搭載]
- 税別価格：68,980円
- OS：Windows 10 Home 64bit版
- CPU：Intel Core i3-8130U（2.20GHz）
- メモリ：DDR4-2400 8GB（4GB×2）
- ストレージ：240GB SATA SSD
- グラフィックス：Intel UHD Graphics 620（CPU内蔵）
- 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
- 液晶ディスプレイ：15.6型、フルHD（1,920×1,080ドット）、非光沢
- 通信機能：Gigabit Ethernet対応有線LAN、IEEE802.11ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 4.2
- インタフェース類：100万画素Webカメラ、SD/SDHC/SDXCカードリーダー、USB 3.0 Type-A、USB 3.0 Type-C、USB 2.0×2、D-Sub、HDMI、ヘッドホン/スピーカー出力、マイク入力
- バッテリー駆動時間：約5.3時間
- 本体サイズ：約幅379mm×奥行257mm×高さ31mm
- 重さ：約2.08kg
第8世代インテル Core i7とGeForce GTX 1050搭載15型フルHDゲームノートパソコン[SSD搭載]
- 税別価格：99,980円
- OS：Windows 10 Home 64bit版
- CPU：Intel Core i7-8750H（2.20GHz）
- メモリ：DDR4-2400 8GB（4GB×2）
- ストレージ：240GB SATA SSD
- グラフィックス：NVIDIA GeForce GTX 1050 2GB
- 光学ドライブ：なし
- 液晶ディスプレイ：15.6型、フルHD（1,920×1,080ドット）、非光沢
- 通信機能：Gigabit Ethernet対応有線LAN、IEEE802.11ac/a/b/g/n対応（2×2）無線LAN、Bluetooth 5.0
- インタフェース類：200万画素Webカメラ、SD/SDHC/SDXCカードリーダー、USB 3.1 Type-A、USB 3.1 Type-C、USB 3.0、USB 2.0、D-Sub、miniDisplayPort、ヘッドホン/スピーカー出力、マイク入力
- バッテリー駆動時間：約5.1時間
- 本体サイズ：約幅381mm×奥行267mm×高さ34mm
- 重さ：約2.3kg