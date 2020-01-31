「IBM」のニュースまとめ-2020年1月
2020年01月31日(金)
IBMのロメッティCEOが退任 - 後任はクリシュナ氏が就任
企業動向 2020/01/31 11:09
2020年01月30日(木)
米IBMとデルタ航空が量子コンピューティングで協調的な取り組み
企業動向 2020/01/30 15:15
2020年01月29日(水)
イッツコムがIBM Watson活用のAIオペレーター支援システム導入
情報システム 2020/01/29 13:35
2020年01月16日(木)
2019年米国特許取得件数、第1位はIBM - 日本企業第1位はキヤノン
企業動向 2020/01/16 17:29
IBM、オープンイノベーション促進と保護を目的にLOT Network参加
企業動向 2020/01/16 11:49
2020年01月07日(火)
さまざまな“枠”を超えて新しい社会に役立つ-日本IBM 山口社長
企業動向 2020/01/07 11:00
2020年01月06日(月)
2020年は信頼にもとづくさらなる挑戦の年に - 日本IBM山口社長
企業動向 2020/01/06 12:17
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IBMと東大、量子イノベーションイニシアティブ協議会設立で連携
情報システム 2020/07/31 11:27
知ってビックリ!? 現地に精通する人に聞く世界のIT事情 第8回 実は世界のIT市場を支えているウクライナ、その実態とは？
開発/エンジニア 2020/07/23 13:16
VLSIシンポジウム2020 第7回 5Gとフォトニクスデバイスの注目論文 - 5G対応デバイスが続々と登場
次世代半導体技術 2020/07/23 08:00
SUSE Linux Enterprise 15 SP2リリース - 企業のイノベーションを加速
開発/エンジニア 2020/07/22 14:52
アドビ、IBM、Red Hatが戦略的パートナーシップ締結
マーケティング 2020/07/22 12:01
吉川明日論の半導体放談 第148回 半導体の先端技術研究コンソーシアムは有効か？
半導体デバイス 2020/07/21 08:00
経営破綻した宇宙インターネット「ワンウェブ」、英国政府などが買収へ
宇宙・航空 2020/07/20 14:29
VerizonとIBM、エッジにおいて5GとAIソリューション分野で協業
情報システム 2020/07/17 17:41
50以上のツール利用でセキュリティ対応の効果が低下 - IBMが調査
セキュリティ 2020/07/16 12:04
IBMの社会貢献プログラム「SkillsBuild」を国内で提供開始
企業動向 2020/07/07 14:26