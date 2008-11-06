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「Atom」の最新情報・話題まとめ

Intelの省電力プロセッサ「Atom」シリーズの最新情報を発信。

2008年11月28日(金)

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日本HP、新ミニノート「HP Mini 1000」発表会開催

PC本体 11/28 23:32

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KOUZIRO、HDDやOSをBTO可能な10.2型ワイドネットブック

PC本体 11/28 19:53

2008年11月26日(水)

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ASUS、ミニパソコン「Eee Box」の販売を再開

パソコン 11/26 19:17

2008年11月25日(火)

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日本HP、ヴィヴィアン・タムデザインの深紅のミニノート「HP Mini 1000 Vivienne Tam Edition」

PC本体 11/25 18:16

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10.2型ワイド & Atom搭載の新ミニノート「HP Mini 1000」 - 価格49,980円から

PC本体 11/25 17:57

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工人舎、10万円を切る8.9型液晶2スピンドルAtomノート&798gのUMPC

PC本体 11/25 00:00

2008年11月21日(金)

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IMG、PowerVRファミリを拡充 - ローエンドからハイエンドまで対応可能に

半導体デバイス 11/21 23:59

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Intel、2009年に組み込みカスタマ向けオンラインサポートを強化

半導体デバイス 11/21 20:51

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低価格なのに高級感!? これが"オトナ"のミニノート - ASUS「Eee PC S101」

パソコン 11/21 20:01

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オンキヨー、ネットブック「SOTEC C1」にハローキティモデル

PC本体 11/21 18:34

2008年11月19日(水)

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エプソンダイレクト、160GB HDD搭載のネットブック - 価格46,800円

PC本体 11/19 17:10

2008年11月18日(火)

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インテルの組み込み市場への取り組み - x86で全領域のカバーを目指す

半導体デバイス 11/18 20:30

2008年11月17日(月)

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ASUS、「N10J」購入で毎週100名にOfficeとDVDドライブをプレゼント

パソコン 11/17 18:23

2008年11月14日(金)

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10万円以下で買えちゃう12.1型のAtomノート - デル「Inspiron Mini 12」

PC本体 11/14 10:00

2008年11月12日(水)

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アバールデータ、Atom搭載CompactPCIバスモジュールを発売

半導体デバイス 11/12 17:24

2008年11月11日(火)

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デル、ネットブック「Mini 9」の価格を最大15,000円値下げ

PC本体 11/11 20:06

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上品な佇まいと安心感が魅力のネットブック - NEC「LaVie Light」

PC本体 11/11 10:00

2008年11月10日(月)

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MSI、Wind Netbook U100/U90用に純正6セルバッテリの単品販売開始へ

PC本体 11/10 13:30

2008年11月07日(金)

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「Eee PC S101」など出展 - 新宿駅でASUSTeKの体験イベントが開幕

パソコン 11/07 17:27

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マウスコンピューター、Netbook「LuvBook U100」にスペックアップモデルを追加

PC本体 11/07 15:00

2008年11月06日(木)

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ASUSTeKの本気ミニノート、写真で見る「Eee PC S101」

パソコン 11/06 23:53

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日本初のS101オーナーになれるチャンスも! ASUSが体験イベントを告知

パソコン 11/06 21:38

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ASUSTeK、ハイエンドEee PC「S101」発表 - 超薄型軽量で6万円台

パソコン 11/06 19:58

2008年11月05日(水)

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ASUS、第3の"Eee"はタッチパネル液晶一体型の「Eee Top」

パソコン 11/05 20:00

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