「Atom」の最新情報・話題まとめ
2008年11月28日(金)
日本HP、新ミニノート「HP Mini 1000」発表会開催
PC本体 11/28 23:32
KOUZIRO、HDDやOSをBTO可能な10.2型ワイドネットブック
PC本体 11/28 19:53
2008年11月26日(水)
ASUS、ミニパソコン「Eee Box」の販売を再開
パソコン 11/26 19:17
2008年11月25日(火)
工人舎、10万円を切る8.9型液晶2スピンドルAtomノート&798gのUMPC
PC本体 11/25 00:00
2008年11月21日(金)
IMG、PowerVRファミリを拡充 - ローエンドからハイエンドまで対応可能に
半導体デバイス 11/21 23:59
Intel、2009年に組み込みカスタマ向けオンラインサポートを強化
半導体デバイス 11/21 20:51
低価格なのに高級感!? これが"オトナ"のミニノート - ASUS「Eee PC S101」
パソコン 11/21 20:01
オンキヨー、ネットブック「SOTEC C1」にハローキティモデル
PC本体 11/21 18:34
2008年11月19日(水)
エプソンダイレクト、160GB HDD搭載のネットブック - 価格46,800円
PC本体 11/19 17:10
2008年11月18日(火)
インテルの組み込み市場への取り組み - x86で全領域のカバーを目指す
半導体デバイス 11/18 20:30
2008年11月17日(月)
ASUS、「N10J」購入で毎週100名にOfficeとDVDドライブをプレゼント
パソコン 11/17 18:23
2008年11月14日(金)
10万円以下で買えちゃう12.1型のAtomノート - デル「Inspiron Mini 12」
PC本体 11/14 10:00
2008年11月12日(水)
アバールデータ、Atom搭載CompactPCIバスモジュールを発売
半導体デバイス 11/12 17:24
2008年11月11日(火)
デル、ネットブック「Mini 9」の価格を最大15,000円値下げ
PC本体 11/11 20:06
上品な佇まいと安心感が魅力のネットブック - NEC「LaVie Light」
PC本体 11/11 10:00
2008年11月10日(月)
MSI、Wind Netbook U100/U90用に純正6セルバッテリの単品販売開始へ
PC本体 11/10 13:30
2008年11月07日(金)
「Eee PC S101」など出展 - 新宿駅でASUSTeKの体験イベントが開幕
パソコン 11/07 17:27
マウスコンピューター、Netbook「LuvBook U100」にスペックアップモデルを追加
PC本体 11/07 15:00
2008年11月06日(木)
ASUSTeKの本気ミニノート、写真で見る「Eee PC S101」
パソコン 11/06 23:53
日本初のS101オーナーになれるチャンスも! ASUSが体験イベントを告知
パソコン 11/06 21:38
ASUSTeK、ハイエンドEee PC「S101」発表 - 超薄型軽量で6万円台
パソコン 11/06 19:58
2008年11月05日(水)
ASUS、第3の"Eee"はタッチパネル液晶一体型の「Eee Top」
パソコン 11/05 20:00
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