スマホとデジタル家電

会員ページ

お知らせ

「Androidアプリ」の最新情報・話題まとめ

Google Playから配信されるAndroidアプリを紹介。レビュー記事も掲載。

2018年10月29日(月)

Top

ポケモンGO「いつでも冒険モード」、アプリ起動せず歩くだけで報酬

スマホアプリ / サービス 10/29 16:18

2018年10月26日(金)

Top

LINEで怪しいアカウントを通報するには? 嫌がらせで通報されたら?

スマホアプリ / サービス 10/26 08:00

2018年10月24日(水)

Top

アフター5でポケモンGO! 「セレビィ」のゲットから、謎のポケモン「メルタン」の出現を考察

スマホアプリ / サービス 10/24 11:24

2018年10月23日(火)

Top

生体認証でAndroidスマホブラウザからYahooにログインが可能に

セキュリティ 10/23 18:34

2018年10月19日(金)

Top

ビジネス版LINE「LINE WORKS」とは? 便利な使い方を解説

スマホアプリ / サービス 10/19 08:00

2018年10月12日(金)

Top

LINEで送ったメッセージを「削除」「送信取り消し」するには?

スマホアプリ / サービス 10/12 08:00

2018年10月10日(水)

Top

ポケモンGOにシンオウ地方の第4世代、ナエトル・ヒコザル・ポッチャマ

スマホアプリ / サービス 10/10 19:42

2018年10月05日(金)

Top

LINEの「投票」機能を使ってみよう講座

スマホアプリ / サービス 10/05 08:00

2018年10月04日(木)

Top

AI英会話アプリのジョイズ、産学連携で"スピーキング"研究

モバイル 10/04 17:54

バックナンバー

2019
2018
2017
総合
ビジネス
デジタル
ライフ
エンタメ
プレゼント
RANKING
  1. 1

    スマホでテレビを見られますか? - いまさら聞けないAndroidのなぜ
  2. 2

    Androidスマホ、「スクリーンショット」の撮り方【2019年版】
  3. 3

    Googleスマホ「Pixel 3」カメラレビュー! 星空まで映る「夜景モード」もじっくり試した
  4. 4

    Androidスマホ、データや設定の手軽なバックアップと復元方法
  5. 5

    Galaxy S8/S8+やXperia Z4 Tablet、人気機種の中古品が狙い目！
もっと読む
画像ニュースRANKING
  1. 1
    Iapp
  2. 2
    Iapp
  3. 3
    Iapp
  4. 4
    Iapp
  5. 5
    Iapp
  6. 6
    Iapp
新着記事
もっと読む