イラン情勢で資源高に再注目「オルカン超え」も狙える資源株ファンド4選

中東情勢の緊迫化を背景に、原油や天然ガスなど資源価格の上昇が続いています。こうした環境下で注目されているのが、エネルギー・資源関連株に投資するファンドです。人気の「オルカン(全世界株式)」を上回るパフォーマンスを記録するケースも出てきています。本記事では、資源高の恩恵を受ける注目ファンドを4本取り上げ、その実力を比較する。

人気の「オルカン」の投資パフォーマンスは？

オルカンとは、投資信託の「eMAXIS Slim(全世界株)」の愛称であり、オール・カントリーという意味です。NISAで投資を始めたビギナーから、長年の経験のある上級者まで人気を集めています。

オルカンの投資パフォーマンスは以下のとおりとなっています。

1年・3年・5年とも二桁を記録し、大きく成長しています。純資産は10兆円を超え、多額の資金が流入していることが分かります。

オルカン越えを達成した「資源関連」のファンド5選

イラン情勢もあり、エネルギー・資源の市場が注目されています。このカテゴリーの株式に投資するファンドで、オルカン越えを達成したファンドを4本紹介します。

※各数値は2026年4月13日時点、1つでもパフォーマンス指標がオルカンを超えるファンドを選出

野村世界資源株投資

野村世界業種別投資シリーズの1つであり、資源株に集中投資を行うファンドです。世界各国の資源関連企業の株式を主要投資対象とし、具体的には資源およびエネルギーの開発、加工、販売および関連するサービスなどを提供する企業の株式です。

世界各国の資源関連企業の株式を中心に、世界全体のマクロ経済見通し等を考慮しながら、ファンダメンタルズ分析を行い、組入銘柄を決定。主な投資対象はエクソンモービル、シェブロンなどです。

パフォーマンスは1年・3年・5年ともにオルカン越えを達成。とくに1年では資源価格の高騰を受け、40%以上と急上昇しています。

世界シェールガス株ファンド

キャピタル・アセット・マネジメント(CAM)が運用するアクティブファンドです。シェールガスの採掘・製造・貯蔵・販売などを手掛ける企業へ投資を行います。

シェールガスとは、地下深くのシェール層に含まれる天然ガスで、2000年代以降の技術革新により採掘可能になりました。アメリカを中心に供給され、安価なエネルギー源であることから世界のエネルギー情勢を一変させ、「シェール革命」とも呼ばれました。

こちらのファンドは、純資産総額が10億円程度と比較的小規模なファンドですが、5年リターンは25.01%(年率)と高い成長率をマークしています。

ブラックロック天然資源株ファンド

ブラックロック・ジャパン社が手掛ける、世界が注目する資源株に投資を行うファンドです。具体的には石油・天然ガスなどのエネルギー関連株、鉄・銅・アルミニウムなどの鉱山株、金鉱株です。

2026年2月時点のポートフォリオでは、エネルギー関連株と鉱山株へ40%ずつ、金鉱株に20%投資を行っています。組入上位銘柄は、シェル、エクソンモービル、バリック・マイニング、リオ・ティントなどです。

直近1年のリターンは70%以上とかなり高い成長率であり、3年・5年でも20%台後半をマークしています。

BRゴールド・メタル・オープンBコース

こちらもブラックロック社が運用するファンドで、金鉱山関連の株に投資を行うファンドです。Aコース(為替ヘッジあり)とBコース(為替ヘッジなし)の2種類があり、本稿ではBコースを取り上げます。

具体的な投資対象は、南アフリカ・オーストラリア・カナダ・アメリカなどの金鉱企業です。各企業の金埋蔵量、産出コストなどを推計・分析し、割安と思われる銘柄を選んで投資します。

2025年11月時点のデータによると、国別の構成比ではカナダ68.4%、イギリス9.9%、アメリカ9.0%、オーストラリア9.0%、南アフリカ1.6%となっています。カナダがメインであり、同国からバリック・マイニング、アグニコ・イーグル・マインズなどの銘柄が選ばれています。