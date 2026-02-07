全国の建売住宅ビルダー、首都圏で8年連続1位に輝いているのは?

オリコンは、グループ会社であるoricon MEが実施した『建売住宅 ビルダー』の顧客満足度調査の結果を2月2日に発表した。調査は2025年10月17日～11月10日の期間、全国の顧客を対象に行われた。(＜東北＞767人＜北関東＞1,442人＜首都圏＞7,076人＜東海＞2,634人＜近畿＞1,478人＜中国・四国＞532人＜九州＞827人)

『建売住宅 ビルダー 東北』総合

はじめに、『東北』ランキングでは、「一建設」が調査開始以来、初の満足度総合1位を獲得した。全10の評価項目別では、「立地」「周辺環境」「情報提供」「デザイン」「住宅構造・設計」「価格の納得感」「保証内容」「アフターサービス」の8項目で1位に。中でも、“支払いや資金設計に関する情報提供”などを評価した「情報提供」では5年連続1位となった。また、「価格の納得感」では、前回4位から今回1位と、特に順位上昇がみられた。

次いで、総合2位の「タクトホーム」は、評価項目別「引渡し時の住宅確認」「住宅設備」の2項目で1位だった。

『建売住宅 ビルダー 北関東』総合

『北関東』ランキングでは、「グランディハウス」が2020年から7年連続で満足度総合1位を獲得。全10の評価項目別では、「引渡し時の住宅確認」「デザイン」「住宅構造・設計」「住宅設備」「保証内容」「アフターサービス」の6項目で1位となった。なかでも、「アフターサービス」では前回から＋1.1ptと、とくに満足度得点の上昇がみられた。部門では、都道府県別「茨城県」で5年連続6度目の1位に輝いた。

『建売住宅 ビルダー 首都圏』総合

『首都圏』ランキングでは、「ポラス」が8年連続で満足度総合1位にランクイン。全10の評価項目別では、「立地」「住宅構造・設計」「住宅設備」「保証内容」「アフターサービス」など、9項目で1位になった。中でも、「保証内容」は前回から＋1.1ptととくに満足度得点の上昇がみられた。また部門では、都道府県別「埼玉県」「千葉県」で1位に。なお、埼玉県に本社を置く同社は、「埼玉県」で9年連続1位と高い評価になった。

『建売住宅 ビルダー 東海』総合

『東海』ランキングでは、「エサキホーム」が4年連続で満足度総合1位を獲得した。全10の評価項目別では、「情報提供」「引渡し時の住宅確認」「住宅構造・設計」「住宅設備」「価格の納得感」「保証内容」「アフターサービス」の7項目で1位に。中でも、「価格の納得感」「アフターサービス」は2023年から4年連続1位と、特に高評価になった。また愛知・岐阜・三重中心に展開されている同社は、部門の都道府県別「愛知県」で初の1位にランクインした。

『建売住宅 ビルダー 近畿』総合

『近畿』ランキングでは、「フジ住宅」が6年連続で満足度総合1位に。評価項目別では、「立地」「周辺環境」「情報提供」「引渡し時の住宅確認」「デザイン」など、全10項目で1位に輝いた。また、大阪府に本社を置く同社は、都道府県別「大阪府」で7年連続1位。そのほか、「兵庫県」で「関西住宅販売(本社：兵庫県)」が5年連続1位、「京都府」で「ゼロ・コーポレーション(本社：京都府)」が3年連続1位と、地場企業が高い評価になった。

『建売住宅 ビルダー 中国・四国』総合

今回初発表となった『中国・四国』ランキングでは、「トータテハウジング」が満足度総合1位を獲得した。評価項目別では、「立地」「周辺環境」「情報提供」「住宅設備」「引渡し時の住宅確認」「デザイン」など、全10項目中8項目で1位に。中でも、“セキュリティや省エネ設備の充実さ”などを評価した「住宅設備」は、2位との差が3.9ptで、得点差が最もみられた項目となった。

『建売住宅 ビルダー 九州』総合

『九州』ランキングでは、「大英産業」が5年連続で満足度総合1位に輝いた。評価項目別では、「立地」「情報提供」「引渡し時の住宅確認」「デザイン」「住宅構造・設計」「住宅設備」「アフターサービス」の全10項目中7項目で1位に選ばれている。中でも、「保証内容(＋1.5pt)」「アフターサービス(＋1.8pt)」の2項目は、前回から特に満足度得点の上昇がみられた。また、部門では、福岡県に本社を置く同社は、「福岡県」で3年連続1位と地場に根付いても高い評価なっている。