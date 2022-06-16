オリコン、2022年の満足度が高い"資産形成"関連サービス6ランキングを発表

オリコンは、「ネット証券」「iDeCo 証券会社」「スマホ専業証券」「外貨預金」「ロボアドバイザー」「暗号資産取引所 現物取引」といった"資産形成"関連サービスの顧客満足度に関する金融系6ランキングを発表した。

2022年 オリコン顧客満足度調査 ネット証券 総合ランキング

「ネット証券」の2022年オリコン顧客満足度は、1位は「楽天証券」、2位「SBI 証券」、3位「松井証券」、4位「SBIネオトレード証券」、5位「マネックス証券」という結果となった。

「iDeCo 証券会社」は、1位「マネックス証券」、2位「楽天証券」、3位「SBI証券」、4位「松井証券」、5位「大和証券」という結果に。

2022年 オリコン顧客満足度調査 iDeCo 証券会社 総合ランキング

「スマホ専業証券」は、1位「PayPay証券」、2位「ネオモバ」、3位「LINE証券」、4位「CONNECT」となった。

2022年 オリコン顧客満足度調査 スマホ専業証券 総合ランキング

「外貨預金」では、1位「ソニー銀行」、2位「住信SBIネット銀行」、3位「SMBC信託銀行プレスティア」、4位「PayPay銀行」、5位「auじぶん銀行」となった。

2022年 オリコン顧客満足度調査 外貨預金 総合ランキング

「ロボアドバイザー」は、1位「WealthNavi」、2位「楽ラップ」、3位「THEO」となった。

2022年 オリコン顧客満足度調査 ロボアドバイザー 総合ランキング

「暗号資産取引所 現物取引」では、1位「GMOコイン」、2位「bitbank」、3位「bitFlyer」、4位「SBI VCトレード」「DMM Bitcoin」となった。