マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Money )

オリコン、2022年の満足度が高い"資産形成"関連サービス6ランキングを発表

Updated OCT. 21, 2025 18:18
Text : フォルサ
Share
Contents
Tags

オリコンは、「ネット証券」「iDeCo 証券会社」「スマホ専業証券」「外貨預金」「ロボアドバイザー」「暗号資産取引所 現物取引」といった"資産形成"関連サービスの顧客満足度に関する金融系6ランキングを発表した。

  • 2022年 オリコン顧客満足度調査 ネット証券 総合ランキング

    2022年 オリコン顧客満足度調査 ネット証券 総合ランキング

「ネット証券」の2022年オリコン顧客満足度は、1位は「楽天証券」、2位「SBI 証券」、3位「松井証券」、4位「SBIネオトレード証券」、5位「マネックス証券」という結果となった。

「iDeCo 証券会社」は、1位「マネックス証券」、2位「楽天証券」、3位「SBI証券」、4位「松井証券」、5位「大和証券」という結果に。

  • 2022年 オリコン顧客満足度調査 iDeCo 証券会社 総合ランキング

    2022年 オリコン顧客満足度調査 iDeCo 証券会社 総合ランキング

「スマホ専業証券」は、1位「PayPay証券」、2位「ネオモバ」、3位「LINE証券」、4位「CONNECT」となった。

  • 2022年 オリコン顧客満足度調査 スマホ専業証券 総合ランキング

    2022年 オリコン顧客満足度調査 スマホ専業証券 総合ランキング

「外貨預金」では、1位「ソニー銀行」、2位「住信SBIネット銀行」、3位「SMBC信託銀行プレスティア」、4位「PayPay銀行」、5位「auじぶん銀行」となった。

  • 2022年 オリコン顧客満足度調査 外貨預金 総合ランキング

    2022年 オリコン顧客満足度調査 外貨預金 総合ランキング

「ロボアドバイザー」は、1位「WealthNavi」、2位「楽ラップ」、3位「THEO」となった。

  • 2022年 オリコン顧客満足度調査 ロボアドバイザー 総合ランキング

    2022年 オリコン顧客満足度調査 ロボアドバイザー 総合ランキング

「暗号資産取引所 現物取引」では、1位「GMOコイン」、2位「bitbank」、3位「bitFlyer」、4位「SBI VCトレード」「DMM Bitcoin」となった。

  • 2022年 オリコン顧客満足度調査 暗号資産取引所 現物取引 総合ランキング

    2022年 オリコン顧客満足度調査 暗号資産取引所 現物取引 総合ランキング

Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

  • Related Links

    •
    Pick Up
    Iapp
    PR
    ( Life )
    思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
    AUG. 04, 2025
    • PR
      Large
      未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
      ( 住宅ローン )
      APR. 16, 2025
    • PR
      Index.large
      【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
      ( Life )
      JAN. 14, 2025
    View All
    Weekly Ranking

    • 1

      Large
      知らないと損! 相続税が最大80%減になる“魔法の制度”「小規模宅地等の特例」とは
      ( Money )
      OCT. 17, 2025

    • 2

      Large
      もし政権交代が起きたら、日経平均はどうなる? 過去2回の「自民下野」と株価の答え
      ( Money )
      OCT. 17, 2025

    • 3

      Large
      「年間1,200万円の家賃収入を夢見ていたのに...」親から相続した、都内築35年アパート経営の甘くない現実
      ( Money )
      OCT. 15, 2025

    • 4

      Large
      金2万円は"生活コスト上昇"の裏返し。専門家「一部利確×分割購入で家計防衛を」
      ( Money )
      OCT. 20, 2025

    • 5

      Large
      アルファドライブ麻生社長が『新規事業の経営論』発売、売上100億円達成するために必須の仕掛けとは
      ( Money )
      OCT. 15, 2025
    Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking