写真02: 今年3月5日のJapan Windows Blogでは、Copilot in Windowsのスキルが紹介されており、「help me save my battery」という入力に対して、設定を変更するかどうかを確認している。Copilot in Windowsは、この時点までクラウドのCopilot機能を使うローカルアプリケーションだったことが確認できる。Windows 11 向けの Microsoft Copilot の改良点 - Windows Blog for Japanの画像を一部拡大して引用