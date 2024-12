【3COINS】たった100gで荷物に感じない！ スリコの「超軽量折りたたみ傘」を使ってみた

雨が降りそうだけど、傘を持つほどではない――そんな日に、荷物が増えるのが嫌で傘を持たずに外出し、結局雨に降られたこと、一度は経験したことがあるのではないでしょうか。

この記事では、わずか約100gでバッグに常備しやすい、スリコの「《重さ約100g!》超軽量折りたたみ傘」をご紹介します。

3COINSの「《重さ約100g!》超軽量折りたたみ傘」

商品の特徴

スリコの「超軽量折りたたみ傘」は、約100gと驚くほど軽く、直径約4cmのスリムな折りたたみ傘。小型のバッグにも収まるので、いつでも気軽にカバンに忍ばせておくことができます。

傘を広げたときの直径は約83cmで、一般的な折りたたみ傘とほぼ同じサイズ。身長156cmの筆者が使ってみたところ、体感的にはちょうど良く、しっかり雨を防ぎ、安心して使えました。

開閉は通常の傘と同じように、開くときは操作部分(ロクロ)を押し、閉じるときははじきカバーを押して行います。軽量化のため、骨の本数は5本と通常の傘(6本)より少ないですが、雨を防ぐには十分な構造です。

水捌けも良く、使用後に軽く振るだけで水滴が落ちやすいのも嬉しいポイント◎ 防水・はっ水力をキープしたい場合は、市販の防水スプレー等でケアしておくのがおすすめです。

雨の日の心を整えるメッセージ

カラーはブラックとグレーの2色展開で、シンプルなデザインなので男女問わず使いやすいです。

傘とカバーにある「MAKE YOUR MIND A GOOD PLACE TO BE - Mindfulness:自分の心を、穏やかで心地よい状態に整えましょう」というメッセージは、雨の日に気分が沈みがちなときに心を整える大切さを思い出させてくれそうです。

通常、超軽量の折りたたみ傘は3,000円以上するものが多い中、このアイテムは1,320円というのは驚きのコストパフォーマンスです。

筆者はこれまで、荷物になると思い、折りたたみ傘の常備を避けていましたが、この「超軽量折りたたみ傘」はバッグに入れていることを忘れるほどコンパクトなので、今後は急な天候の変化に備えていつもバッグに入れておこうと思います。

軽量の折りたたみ傘をお探しの方は、スリコの「《重さ約100g!》超軽量折りたたみ傘」を試してみてはいかがでしょうか。