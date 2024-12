2024年12月1日、Ubisoftが主催するオフラインイベント「FPS Day 2024」が、新宿パークタワーのパークタワーホールとギャラリー1にて開催されました。

本イベントのステージでは、『レインボーシックス シージ』(以下、R6S)の国際大会「APAC Cup」や、『XDefiant(エックスディファイアント)』のショーマッチを実施。会場の各ブースでは、『レインボーシックス モバイル』の試遊やファンミーティングなどが行われました。

「APAC Cup」では、ファンの大きな声援に応えて「CAG OSAKA」が優勝。数々の工夫が凝らされた会場の演出やコンテンツ、そして久しぶりのオフラインイベントに集った『R6S』ファンたちによって、大きな盛り上がりを見せたイベントの模様をレポートします。

本イベントのメインコンテンツになっていたのは、APAC地域から4チームが参加する『R6S』の国際大会「APAC Cup」。各地域の予選を勝ち抜いた「CAG」(日本)、「BNK FearX」(韓国)、「Gaimin Gladiators」(オセアニア)、「ORGLESS」(東南アジア)の4チームが出場しました。

日本の『R6S』シーンは、今シーズンから国内リーグの運営がX-MOMENTからBLASTに切り替わり、なかなかオフラインで試合を見られる機会がなくなっています。本イベントは、そうした状況のなかで設けられたイベント。『R6S』ファンが久しぶりに集まることができる場でした。事前抽選で販売された各種チケットは完売しており、会場はスティックバルーンや声援によって白熱した盛り上がりを見せました。

「APAC Cup」の準決勝 第1試合は、「ORGLESS」と「GaiminGradiators」が対戦。2マップ続けてフルラウンドにもつれ込む大激戦となりましたが、「ORGLESS」がマップスコア2-0で制します。続く準決勝 第2試合は、「CAG OSAKA」と「BNK FearX」が対戦。ホームならではの大きな声援を受けた「CAG OSAKA」がマップスコア2-0で勝利し、決勝進出を決めました。

また、「APAC Cup」準決勝の終了後には、『エックスディファイアント』のショーマッチも行われました。『エックスディファイアント』は、今年5月にリリースされた基本プレイ無料のアリーナシューターゲームで、実装されたばかりのカスタムマッチでの試合が披露されました。ただ、イベント開催後の12月4日、突如としてサービス終了が発表され、現在は新規アカウントの登録やダウンロードが停止されています。

Dear Players,



Important message: XDEFIANT IS SUNSETTING!



Thank you for your incredible support and dedication to XDEFIANT. We regret to inform you that we are initiating the sunset process starting today, December 3, 2024.

As a result, new downloads, player registrations and… pic.twitter.com/h0kXRowL5T