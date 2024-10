PLAYISMは、個人デベロッパーLizardry氏開発の『Refind Self: 性格診断ゲーム』をNintendo Switchで10月3日に発売した。価格は1,210円。発売記念セールとして、10月9日まで10%オフで、また、デベロッパーの前作『7 Days to End with You』を所有している人は20%オフで購入できる。

『Refind Self: 性格診断ゲーム』は、人型ロボットの物語を描いたシンプルな探索型アドベンチャー。ゲームのプレイを通じて、自分の性格を知ることができる。プレイ時間は1回1時間程度で、3回プレイすると全ての性格診断が完了する。

プレイヤーはロボットとして、自分を造った博士との思い出の場所をたどり、ロボットたちと交流し、博士が望んだ未来、何をを託されたのかを解き明かす。ゲームオーバーはなく、正しい進め方や間違った進め方もない。気の向くままに移動し、会話し、調べたり、ミニゲームをしたり、自由にプレイできる。

Nintendo Switch版では、新たに性格シェアや比較をより楽しめる機能を追加。Steam版、モバイルアプリ版へのアップデートも予定している。

3周クリアすることで「貴方が最も象徴する性格」「貴方を補足する性格」「貴方の秘められた性格」「貴方から最も遠い性格」といった4つのカテゴリで診断結果が行われる。通常の性格画面では1種類ごとに性格が表示されるが、「シンプル表示」に切り替えると、全5種類の性格が1つの画面で表示される。

また、性格診断結果のIDは英数大小文字記号が含まれた長い文字だが、結果IDをSNS等で誰かに伝える時に打ち間違いがないように変換された二次元コードで表示させることができる。

お気に入りの性格診断結果IDを10個登録でき、性格比較時にブックマークから呼び出せる機能も追加。3周クリアして全ての性格診断が完了すると、自分の性格を構成する23種の性格の割合を見ることもできる。

