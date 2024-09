グラビティゲームアライズは、2024年9月26日から9月29日まで幕張メッセで行われる「東京ゲームショウ2024(TGS2024)」に出展する。

ブースでは、新作を含む全9タイトルを試遊出展。タイトルは以下の通り。

『神箱 - Mythology of Cube -』(2024年8月29日※日本先行リリース)

『東京サイコデミック』(2024年5月30日)

『Twilight Monk』(2025年春予定)

『SNOW BROS. 2 SPECIAL』(未定)

『Aeruta(アルタ)』(アーリーアクセス:2024年5月16日 / 正式版:2025年春予定)

『THE GOOD OLD DAYS』(未定)

『Light Odyssey』(未定)

『FINAL KNIGHT』(未定)

『SHAMBLES』(未定)







異なる文化を持った5つの国家が存在するゾフィール大陸を舞台に、女神に選ばれた修復者として“断片化”された世界の修復と創造を目指すワールドクラフトRPG『神箱 - Mythology of Cube -』





『SNOW BROS. 2 SPECIAL』は、アーケードゲーム「スノーブラザーズ2」を現代風にリメイクしたアクションゲーム





『THE GOOD OLD DAYS』は、19XX年の田舎町「アロスティア」を舞台に、父親の借金を返済するために少年「ショーン」が冒険を繰り広げるジュブナイルメトロイドヴァニア

©Gravity Co., Ltd. & ©GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd. All rights reserved

©TATSUJIN Co., Ltd. All Rights Reserved. ©GRAVITY CO., Ltd. Developed by CRT GAMES.

©Aquatic Moon LLC. All rights reserved., ©GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd. all rights reserved

©FromDawn Games Ltd. All rights reserved. © GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.

©SSUN GAMES ALL Rights Reserved. Published by Gravity Co., Ltd.

©Yokogosystems Co., Ltd. © Gravity Co., Ltd. & © GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd. All rights reserved.

©2OCLOCKSOFT Co., Ltd. 2023 ALL RIGHTS RESERVED. Published by Gravity Co., Ltd.

©2021. EXLIX All rights reserved. Published by Gravity Co., Ltd.