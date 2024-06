米AMDは6月27日(現地時間)、超解像機能の最新バージョン「AMD FSR 3.1」が5つのゲームで利用できるようになったと発表した。SDKは7月中に一般公開を行う予定で、今後実装タイトルが増えていくはずだ。

AMDが展開する超解像機能「FSR」において、最新バージョンとなるAMD FSR 3.1がリリースされたという内容。使えるようになったのは『Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT』『Horizon Forbidden West Complete Edition』『Marvel's Spider-Man: Miles Morales』『Marvel's Spider-Man Remastered』『Ratchet & Clank: Rift Apart』の4タイトルで、いずれもPlayStation 5向けに先行して発売されていたゲーム。Windows版の移植はNixxes Softwareが開発しており、今回AMDから先行して技術供与があったようだ。

We have been working closely with @amdradeon to include AMD FSR 3.1 in five of our games! FSR 3.1 offers frame generation, improved upscaling quality and you can use FSR frame generation in combination with any upscaling technology available in the game for your graphics card. https://t.co/hRBvmwX20b