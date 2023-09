エムアイセブンジャパン(以下MI7)は、米PreSonusのスタジオモニター「Eris」ファミリーの刷新を発表した。ベーシックなモデルとして「Eris」シリーズ、クリエイター向けEBMウェーブガイドの「Eris Studio」シリーズ、プロフェショナル向け同軸の「Eris Pro」シリーズ、サブウーファーの「Eris Sub」シリーズをラインナップしている。

Eris 3.5

Eris 3.5BT

Eris 4.5BT

Eris 5BT

「Eris」シリーズは、スタジオ品質のサウンドをコンパクトな筐体で提供し、ホームスタジオや動画制作、リスニングやゲーミングに適したモデル。各チャンネル25~50Wの出力で、クリアかつパワフルなサウンドを創出する。1インチのシルクドーム・ツイーターは、サウンドをワイドパターンで放射するようにデザインされているため、リスニングエリアが広くなっている。従来デザインより向上したスピーカー・ボイシングにより、リッチな低音域とスムーズなクロスオーバートランジションも実現するという。TRSバランス入力、RCAアンバランス入力、ステレオミニ入力を搭載した「Eris 3.5」、Bluetooth 5.0を搭載したワイヤレス対応の「Eris 3.5BT」「Eris 4.5BT」「Eris 5BT」をラインアップ。MI7運営によるMUSIC EcoSystems STOREでの価格は「Eris 3.5」が17,600円、「Eris 3.5BT」が23,100円、「Eris 4.5BT」が33,000円、「Eris 5BT」は38,500円。

Eris Studio 4

Eris Studio 5

Eris Studio 8

「Eris Studio」シリーズは、120度の水平拡散を実現するEBM(Elliptical Boundary Modeled)ウェーブガイド、フロントファイアリング型アコースティック・ポート、ヘッドルーム広めのアンプ、音響調整機能を備えたモデル。4.5インチ低域トランスデューサーと1インチシルクドーム高域トランスデューサー搭載の「Eris Studio 4」、5.25インチ低域トランスデューサーと1インチシルクドーム高域トランスデューサー搭載の「Eris Studio 5」、8インチ低域トランスデューサーと1.25インチシルクドーム高域トランスデューサー搭載の「Eris Studio 8」というラインアップ。MUSIC EcoSystems STOREでの価格は「Eris Studio 4」が20,900円、「Eris Studio 5」が27,500円、「Eris Studio 8」は35,200円。

Eris Pro 6

Eris Pro 8

「Eris Pro」シリーズは、2ウェイ・バイアンプ・アクティブ同軸デザインを採用したモデル。シンメトリックなデザインと一貫した音響特性は、コンポーネント間の優れた位相アライメントを提供し、広範囲のスイートスポット、正確なステレオ・イメージング、シンメトリカルな拡散パターンを実現しているという。6.5インチ低域ドライバーと1.25インチシルクドーム高域ドライバーを搭載した「Eris Pro 6」、8インチ低域ドライバーと1.25インチシルクドーム高域ドライバー搭載の「Eris Pro 8」をラインアップ。MUSIC EcoSystems STOREでの価格は「Eris Pro 6」が55,000円、「Eris Pro 8」は69,300円。なお、「Eris Pro 8」は2023年10月下旬の発売を予定している。

Eris Sub 8BT

Eris Pro Sub 10

「Eris Sub」シリーズは、フロントファイアリング型アクティブ・スタジオ・サブウーファー。ローエンドをナチュラルに拡張してモニターできる。クラスABアンプを搭載したコンポジット低周波ドライバーは、軽量で剛性の高いコーン素材により、タイトでレスポンスに優れた低音域を実現。50Hz~130Hzまでの連続可変ローパス・フィルター、切り替え可能なハイパス・フィルター、極性反転スイッチ、各種ライン入出力(「Eris Sub 8BT」はBluetooth 5.0)などを搭載する。8インチ・コンポジット低域ドライバーとBluetoothを搭載した「Eris Sub 8BT」と10インチ・コンポジット低域ドライバーと多数の機能を備えた「Eris Pro Sub 10」の2モデルをラインアップ。MUSIC EcoSystems STOREでの価格は「Eris Sub 8BT」が36,300円、「Eris Pro Sub 10」は62,700円。