スマートフォンゲームアプリ『新日本プロレスSTRONG SPIRITS』が世界同時リリースされた。

『新日本プロレスSTRONG SPIRITS』の事前登録は50万人。数多の歴史と様々な熱狂的ファンの支持を得る『新日本プロレス』。そんな全ての『新日本プロレスファン』に送る、究極のプロレスラー育成ゲーム『新日本プロレスSTRONG SPIRITS』が、世界同時に配信スタートした。日本以外でのiOS版については、後日配信となる。

(C)New Japan Pro-Wrestling Co.,Ltd. (C)bushiroad All Rights Reserved. (C)Drecom Co., Ltd.