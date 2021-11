『D4DJ』プロジェクトより「D4DJ D4 FES. LIVE -Party Time-」BMPASS2次先行が決定した。

「D4DJ D4 FES. LIVE -Party Time-」BMPASS2次先行

『D4DJ』プロジェクトでは、11月5日に「D4DJ D4 FES. LIVE -Party Time- 特別番組」を始めとした「#D4DJ 関連番組」を配信。番組内では、2021年12月に開催される「D4DJ D4 FES. LIVE -Party Time-」のチケット先行の開始や、Lynx Eyes 1st Single 「#ALL FRIENDS」の発売決定など多数新情報を解禁した。

