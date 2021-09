米Logitechは、ワイヤレスゲーミングヘッドセット「G435」を発表した。価格は79.99ドル。日本での発売は未定。

「G435」は重さ165gの超軽量ゲーミングワイヤレスヘッドセット。サイズは163×170×71mmで、若年層のゲームプレーヤー向けにデザインされた。接続は、BluetoothとLIGHTSPEEDの2つ。LIGHTSPEEDでは、USB-Aドングルを接続して、PCやPlayStation4 / 5などですぐに使用可能だ。Dolby Atmos、Tempest 3D Audio、Windows Sonicに対応する。

マイクは内蔵タイプ。デュアルビームフォーミングマイクによって、背後のノイズを軽減する。連続使用時間は18時間。ドライバーは40mm、ヘッドホン部の周波数特性は20Hz~20KHz、インピーダンスは45Ω、感度は83.1dB SPL / mW、最大85dBまで音量を抑制できるリミッター機能を搭載する。マイク部の周波数特性は100Hz~8KHz。

カラーバリエーションは「Black and Neon Yellow」「Blue and Raspberry」「Off White and Lilac」の3つ。なお、サステナビリティの取り組みとして、22%の再生プラスチックが含まれている。







Black and Neon Yellow







Blue and Raspberry