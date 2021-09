『バンドリ!』ボーイズバンドプロジェクト『ARGONAVIS from BanG Dream!』とアパレルブランド「WEGO」のコラボ企画第2弾が開催された。

『ARGONAVIS from BanG Dream!』

今回のコラボでは、桔梗凛生(Argonavis)、里塚賢汰、(GYROAXIA)、フェリクス・ルイ=クロード・モンドール(Fantôme Iris)、早坂絋平(風神RIZING!)、二条 遥(εpsilonΦ)が登場。それぞれのメンバーをイメージしたアパレルアイテムや、描き下ろしイラストを使用したグッズがラインナップされている。

さらに、ARGONAVIS from BanG Dream!公式サイト、WEGO公式サイト、及び『WEGO Magazine 9月号』では、コラボアイテムについてのメンバーからのコメントが掲載されている。

(C)ARGONAVIS project. (C)DeNA Co., Ltd. All rights reserved. (C)bushiroad All Rights Reserved.