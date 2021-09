スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』にてイベント&ガチャ「マリンガールズ◎サマーライブ」が開催中。

『D4DJ Groovy Mix』にてイベント「マリンガールズ◎サマーライブ」を開催中。開催中限定の「BATTLE LIVE」や通常の「ライブ」をプレイし、イベントPtを集めてランキングを競うイベントで獲得イベントPtが一定に達するごとに数字の書かれた「BALL」を獲得できる。

また、「花巻乙和」「水島茉莉花」「春日春奈」の3人が登場する「マリンガールズ◎サマーライブ」ガチャが同乗。本カードを獲得し、親密度を100以上にすることでイベントストーリーに紐づいたキャラクター個別のオリジナルエピソードを読むことができる。開催期間は9月12日まで。

