スマートフォン向けゲームアプリ『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』にて「夜空を舞う怪盗姉妹」の続編イベント「浮城に舞う怪盗姉妹W」が開催中。

『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』では、イベント開催期間内にオリジナルストーリーのイベントクエストが開放中。イベントクエストでは、アイテム「バラの花」をドロップ報酬として手に入れることができる。集めたアイテムはショップにて、新★5シンフォギアカード「セレナ・カデンツァヴナ・イヴ【CAITSITH†TRICK】」や、新★5メモリアカード「大人の階段駆け上がれッ!」などと交換することができ、イベントのクライマックスではマリアの新曲「Stay with Nova」が登場する。開催期間は9月30日13:59まで。

