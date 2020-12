ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、「今が買いドキ!PlayStation VR!」を2020年12月17日から2021年1月6日の間に実施する。

キャンペーンでは、PlayStation 5、PlayStation 4用PlayStation VR「PlayStation VR “PlayStation VR WORLDS” 特典封入版」のプロモーション価格版「PlayStation VR Special Offer 2020 Winter」を通常価格より10,000円オフの24,980円(税別)で発売する。数量限定。

さらに、「PlayStation VR シューティングコントローラー」を、2020年12月17日から2021年1月6日までの期間、対応ソフトウェアの『Farpoint(ファーポイント) Value selection』と『Firewall Zero Hour(ファイアウォール・ゼロ・アワー) Value selection』の2本をセットにして販売。価格は、コントローラー単体価格と同額の5,980円(税別)。こちらも数量限定で販売される。

PlayStation VR シューティングコントローラー