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「Bluetooth」の最新情報・話題まとめ

Bluetooth (ブルートゥース) は無線通信規格のひとつ。近距離のワイヤレスデータ転送を行うことを目的に開発された。おもなBluetooth対応機器としては、スマートフォンやパソコン、スマートウォッチ、スピーカー、イヤホン、ヘッドホン、デジタルカメラなどが挙げられる。消費電力が低いBluetooth Low Energyも規格化されている。

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