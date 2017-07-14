「Bluetooth」の最新情報・話題まとめ
2017年07月28日(金)
ラディウスからBluetoothイヤホン、ソニーのコーデック「LDAC」に対応
サウンド / オーディオ 07/28 18:10
2017年07月26日(水)
2017年07月24日(月)
山田祥平のニュース羅針盤 第98回 ラジオじゃないからラジオに見えない
パソコン 07/24 06:00
2017年07月21日(金)
KEF、丸の内仲通りにショールームをオープン
サウンド / オーディオ 07/21 20:04
パナソニック、六角柱ボディに10スピーカー搭載のワイヤレスシステム
サウンド / オーディオ 07/21 17:49
2017年07月20日(木)
ニッポン放送発のラジオ「Hint」が一般発売、スマホ連携も
サウンド / オーディオ 07/20 16:59
2017年07月19日(水)
Bluetooth SIG、Bluetooth meshを発表
組み込み 07/19 15:19
2017年07月17日(月)
2017年07月15日(土)
ポタフェス2017で見つけた気になるあれこれ - "聴く"VRってなに?
サウンド / オーディオ 07/15 18:20
2017年07月14日(金)
Skullcandy、全米で人気の有線イヤホン「Jib」からワイヤレスモデル
サウンド / オーディオ 07/14 18:55
リンゴ印のライフハック 第50回 Bluetoothテザリングのすすめ
アップル 07/14 10:00
2017年07月13日(木)
Jabraのスポーツ用完全ワイヤレスイヤホンに、バッテリー改善した新モデル
サウンド / オーディオ 07/13 20:04
2017年07月05日(水)
完全ワイヤレスイヤホン「EARIN M-2」- クリアな通話、タッチ操作に対応
サウンド / オーディオ 07/05 22:27
2017年07月04日(火)
片耳4gの完全ワイヤレスイヤホン「MS-TW1」- 税込9980円
サウンド / オーディオ 07/04 11:55
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