PlayStation Storeにおける2024年の年間ダウンロードランキングが発表された。カテゴリーは、日本におけるPlayStation 5（PS5）、PlayStation 4（PS4）、PlayStation VR2（PSVR2）、基本プレイ無料タイトルの合計4つのランキングと、それぞれの米国／カナダのランキングだ。

PS5の2024年の年間ダウンロードランキング第1位は、魔晄都市ミッドガルを脱出し、広大なワールドを旅するリメイクプロジェクト三部作の第2作目『FINAL FANTASY VII REBIRTH』。第2位は『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』、第3位は『ドラゴンズドグマ 2』に決まった。

PS4では、『モンスターハンター：ワールド』が年間ランキング第1位。そして第2位が『マインクラフト』、第3位が『グランド・セフト・オートV』という結果になった。

PS VR2のランキングでは『Beat Saber』が第1位。第2位は「SOUL SACRIFICE」シリーズのコアメンバーが手掛けたVRアクション『SOUL COVENANT』、『Kayak VR: Mirage』が第3位になった。

基本プレイ無料タイトルでは『エーペックスレジェンズ』が第1位。第2位が都市ファンタジーアクションRPG『ゼンレスゾーンゼロ』。第3位がキャラクター要素と競技性を備えたタクティカルFPS『VALORANT』だった。

【PlayStation 5】

＜日本＞

1位：FINAL FANTASY VII REBIRTH

2位：ドラゴンクエストIII そして伝説へ…

3位：ドラゴンズドグマ 2

4位：Rise of the Ronin

5位：Palworld / パルワールド

6位：龍が如く８

7位：Call of Duty:Black Ops 6

8位：Stellar Blade

9位：グランブルーファンタジー リリンク

10位：黒神話：悟空

11位：ARK: Survival Ascended

12位：メタファー：リファンタジオ

13位：ドラゴンボール Sparking! ZERO

14位：ガンダムブレイカー４

15位：ペルソナ３ リロード

16位：ユニコーンオーバーロード

17位：ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン

18位：プロ野球スピリッツ2024-2025

19位：ELDEN RING

20位：HELLDIVERS 2



＜米国／カナダ＞

1位：Call of Duty: Black Ops 6

2位：EA SPORTS College Football 25

3位：HELLDIVERS 2

4位：NBA 2K25

5位：Grand Theft Auto V

6位：EA SPORTS Madden NFL 25

7位：Black Myth: Wukong

8位：DRAGON BALL: Sparking! ZERO

9位：Call of Duty: Modern Warfare III

10位：EA SPORTS FC 25

11位：NBA 2K24

12位：Madden NFL 24

13位：MLB The Show 24

14位：FINAL FANTASY VII REBIRTH

15位：Hogwarts Legacy

16位：Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

17位：Warhammer 40,000: Space Marine 2

18位：Marvel’s Spider-Man 2

19位：ASTRO BOT

20位：Sea of Thieves



【PlayStation 4】

＜日本＞

1位：モンスターハンター：ワールド

2位：マインクラフト

3位：グランド・セフト・オートV

4位：ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S

5位：バイオハザード6

6位：龍が如く８

7位：バイオハザード5

8位：グランブルーファンタジー リリンク

9位：龍が如く０ 誓いの場所

10位：龍が如く 極

11位：Fallout 4

12位：ドラゴンクエストX オンライン

13位：Bloodborne

14位：ドラゴンクエストIII そして伝説へ…

15位：ドラゴンズドグマ：ダークアリズン

16位：NieR:Automata

17位：レッド・デッド・リデンプション2

18位：ペルソナ３ リロード

19位：龍が如く 極２

20位：ARK: Survival Evolved



＜米国／カナダ＞

1位：Minecraft

2位：Red Dead Redemption 2

3位：Batman: Arkham Knight

4位：Need for Speed Heat

5位：Grand Theft Auto V

6位：Fallout 4

7位：Call of Duty: Black Ops 6

8位：theHunter: Call of the Wild

9位：Gang Beasts

10位：Call of Duty: Modern Warfare III

11位：Call of Duty: Black Ops III

12位：The Forest

13位：Need for Speed Payback

14位：A Way Out

15位：NBA 2K24

16位：Mortal Kombat X

17位：STAR WARS Battlefront II

18位：Madden NFL 24

19位：Injustice 2

20位：Kingdom Come: Deliverance



【PlayStation VR2】

＜日本＞

1位：Beat Saber

2位：SOUL COVENANT

3位：Kayak VR: Mirage

4位：Gun Club VR

5位：アリゾナ サンシャイン2

6位：Crossfire: Sierra Squad

7位：Legendary Tales

8位：Metro Awakening

9位：Horizon Call of the Mountain

10位：Synapse



＜米国／カナダ＞

1位：Beat Saber

2位：Among Us VR

3位：Pavlov

4位：Arizona Sunshine 2

5位：Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition

6位：Job Simulator

7位：Creed: Rise to Glory – Championship Edition

8位：Swordsman VR

9位：Metro Awakening

10位：Legendary Tales



【基本プレイ無料】

＜日本＞

1位：エーペックスレジェンズ

2位：ゼンレスゾーンゼロ

3位：VALORANT

4位：フォートナイト

5位：原神

6位：The First Descendant

7位：崩壊：スターレイル

8位：オーバーウォッチ 2

9位：eFootball

10位：Fall Guys



＜米国／カナダ＞

1位：Fortnite

2位：Roblox

3位：Marvel Rivals

4位：Call of Duty: Warzone

5位：VALORANT

6位：Fall Guys

7位：Rocket League

8位：Apex Legends

9位：The First Descendant

10位：MultiVersus

