PlayStation Storeにおける2024年の年間ダウンロードランキングが発表された。カテゴリーは、日本におけるPlayStation 5(PS5)、PlayStation 4(PS4)、PlayStation VR2(PSVR2)、基本プレイ無料タイトルの合計4つのランキングと、それぞれの米国/カナダのランキングだ。

PS5の2024年の年間ダウンロードランキング第1位は、魔晄都市ミッドガルを脱出し、広大なワールドを旅するリメイクプロジェクト三部作の第2作目『FINAL FANTASY VII REBIRTH』。第2位は『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』、第3位は『ドラゴンズドグマ 2』に決まった。

PS4では、『モンスターハンター:ワールド』が年間ランキング第1位。そして第2位が『マインクラフト』、第3位が『グランド・セフト・オートV』という結果になった。

PS VR2のランキングでは『Beat Saber』が第1位。第2位は「SOUL SACRIFICE」シリーズのコアメンバーが手掛けたVRアクション『SOUL COVENANT』、『Kayak VR: Mirage』が第3位になった。

基本プレイ無料タイトルでは『エーペックスレジェンズ』が第1位。第2位が都市ファンタジーアクションRPG『ゼンレスゾーンゼロ』。第3位がキャラクター要素と競技性を備えたタクティカルFPS『VALORANT』だった。

【PlayStation 5】

<日本>

1位:FINAL FANTASY VII REBIRTH

2位:ドラゴンクエストIII そして伝説へ…

3位:ドラゴンズドグマ 2

4位:Rise of the Ronin

5位:Palworld / パルワールド

6位:龍が如く8

7位:Call of Duty:Black Ops 6

8位:Stellar Blade

9位:グランブルーファンタジー リリンク

10位:黒神話:悟空

11位:ARK: Survival Ascended

12位:メタファー:リファンタジオ

13位:ドラゴンボール Sparking! ZERO

14位:ガンダムブレイカー4

15位:ペルソナ3 リロード

16位:ユニコーンオーバーロード

17位:ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン

18位:プロ野球スピリッツ2024-2025

19位:ELDEN RING

20位:HELLDIVERS 2



<米国/カナダ>

1位:Call of Duty: Black Ops 6

2位:EA SPORTS College Football 25

3位:HELLDIVERS 2

4位:NBA 2K25

5位:Grand Theft Auto V

6位:EA SPORTS Madden NFL 25

7位:Black Myth: Wukong

8位:DRAGON BALL: Sparking! ZERO

9位:Call of Duty: Modern Warfare III

10位:EA SPORTS FC 25

11位:NBA 2K24

12位:Madden NFL 24

13位:MLB The Show 24

14位:FINAL FANTASY VII REBIRTH

15位:Hogwarts Legacy

16位:Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

17位:Warhammer 40,000: Space Marine 2

18位:Marvel’s Spider-Man 2

19位:ASTRO BOT

20位:Sea of Thieves



【PlayStation 4】

<日本>

1位:モンスターハンター:ワールド

2位:マインクラフト

3位:グランド・セフト・オートV

4位:ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S

5位:バイオハザード6

6位:龍が如く8

7位:バイオハザード5

8位:グランブルーファンタジー リリンク

9位:龍が如く0 誓いの場所

10位:龍が如く 極

11位:Fallout 4

12位:ドラゴンクエストX オンライン

13位:Bloodborne

14位:ドラゴンクエストIII そして伝説へ…

15位:ドラゴンズドグマ:ダークアリズン

16位:NieR:Automata

17位:レッド・デッド・リデンプション2

18位:ペルソナ3 リロード

19位:龍が如く 極2

20位:ARK: Survival Evolved



<米国/カナダ>

1位:Minecraft

2位:Red Dead Redemption 2

3位:Batman: Arkham Knight

4位:Need for Speed Heat

5位:Grand Theft Auto V

6位:Fallout 4

7位:Call of Duty: Black Ops 6

8位:theHunter: Call of the Wild

9位:Gang Beasts

10位:Call of Duty: Modern Warfare III

11位:Call of Duty: Black Ops III

12位:The Forest

13位:Need for Speed Payback

14位:A Way Out

15位:NBA 2K24

16位:Mortal Kombat X

17位:STAR WARS Battlefront II

18位:Madden NFL 24

19位:Injustice 2

20位:Kingdom Come: Deliverance



【PlayStation VR2】

<日本>

1位:Beat Saber

2位:SOUL COVENANT

3位:Kayak VR: Mirage

4位:Gun Club VR

5位:アリゾナ サンシャイン2

6位:Crossfire: Sierra Squad

7位:Legendary Tales

8位:Metro Awakening

9位:Horizon Call of the Mountain

10位:Synapse



<米国/カナダ>

1位:Beat Saber

2位:Among Us VR

3位:Pavlov

4位:Arizona Sunshine 2

5位:Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition

6位:Job Simulator

7位:Creed: Rise to Glory – Championship Edition

8位:Swordsman VR

9位:Metro Awakening

10位:Legendary Tales



【基本プレイ無料】

<日本>

1位:エーペックスレジェンズ

2位:ゼンレスゾーンゼロ

3位:VALORANT

4位:フォートナイト

5位:原神

6位:The First Descendant

7位:崩壊:スターレイル

8位:オーバーウォッチ 2

9位:eFootball

10位:Fall Guys



<米国/カナダ>

1位:Fortnite

2位:Roblox

3位:Marvel Rivals

4位:Call of Duty: Warzone

5位:VALORANT

6位:Fall Guys

7位:Rocket League

8位:Apex Legends

9位:The First Descendant

10位:MultiVersus