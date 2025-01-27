PlayStation Storeにおける2024年の年間ダウンロードランキングが発表された。カテゴリーは、日本におけるPlayStation 5（PS5）、PlayStation 4（PS4）、PlayStation VR2（PSVR2）、基本プレイ無料タイトルの合計4つのランキングと、それぞれの米国／カナダのランキングだ。
PS5の2024年の年間ダウンロードランキング第1位は、魔晄都市ミッドガルを脱出し、広大なワールドを旅するリメイクプロジェクト三部作の第2作目『FINAL FANTASY VII REBIRTH』。第2位は『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』、第3位は『ドラゴンズドグマ 2』に決まった。
PS4では、『モンスターハンター：ワールド』が年間ランキング第1位。そして第2位が『マインクラフト』、第3位が『グランド・セフト・オートV』という結果になった。
PS VR2のランキングでは『Beat Saber』が第1位。第2位は「SOUL SACRIFICE」シリーズのコアメンバーが手掛けたVRアクション『SOUL COVENANT』、『Kayak VR: Mirage』が第3位になった。
基本プレイ無料タイトルでは『エーペックスレジェンズ』が第1位。第2位が都市ファンタジーアクションRPG『ゼンレスゾーンゼロ』。第3位がキャラクター要素と競技性を備えたタクティカルFPS『VALORANT』だった。
【PlayStation 5】
＜日本＞
1位：FINAL FANTASY VII REBIRTH
2位：ドラゴンクエストIII そして伝説へ…
3位：ドラゴンズドグマ 2
4位：Rise of the Ronin
5位：Palworld / パルワールド
6位：龍が如く８
7位：Call of Duty:Black Ops 6
8位：Stellar Blade
9位：グランブルーファンタジー リリンク
10位：黒神話：悟空
11位：ARK: Survival Ascended
12位：メタファー：リファンタジオ
13位：ドラゴンボール Sparking! ZERO
14位：ガンダムブレイカー４
15位：ペルソナ３ リロード
16位：ユニコーンオーバーロード
17位：ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン
18位：プロ野球スピリッツ2024-2025
19位：ELDEN RING
20位：HELLDIVERS 2
＜米国／カナダ＞
1位：Call of Duty: Black Ops 6
2位：EA SPORTS College Football 25
3位：HELLDIVERS 2
4位：NBA 2K25
5位：Grand Theft Auto V
6位：EA SPORTS Madden NFL 25
7位：Black Myth: Wukong
8位：DRAGON BALL: Sparking! ZERO
9位：Call of Duty: Modern Warfare III
10位：EA SPORTS FC 25
11位：NBA 2K24
12位：Madden NFL 24
13位：MLB The Show 24
14位：FINAL FANTASY VII REBIRTH
15位：Hogwarts Legacy
16位：Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
17位：Warhammer 40,000: Space Marine 2
18位：Marvel’s Spider-Man 2
19位：ASTRO BOT
20位：Sea of Thieves
【PlayStation 4】
＜日本＞
1位：モンスターハンター：ワールド
2位：マインクラフト
3位：グランド・セフト・オートV
4位：ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S
5位：バイオハザード6
6位：龍が如く８
7位：バイオハザード5
8位：グランブルーファンタジー リリンク
9位：龍が如く０ 誓いの場所
10位：龍が如く 極
11位：Fallout 4
12位：ドラゴンクエストX オンライン
13位：Bloodborne
14位：ドラゴンクエストIII そして伝説へ…
15位：ドラゴンズドグマ：ダークアリズン
16位：NieR:Automata
17位：レッド・デッド・リデンプション2
18位：ペルソナ３ リロード
19位：龍が如く 極２
20位：ARK: Survival Evolved
＜米国／カナダ＞
1位：Minecraft
2位：Red Dead Redemption 2
3位：Batman: Arkham Knight
4位：Need for Speed Heat
5位：Grand Theft Auto V
6位：Fallout 4
7位：Call of Duty: Black Ops 6
8位：theHunter: Call of the Wild
9位：Gang Beasts
10位：Call of Duty: Modern Warfare III
11位：Call of Duty: Black Ops III
12位：The Forest
13位：Need for Speed Payback
14位：A Way Out
15位：NBA 2K24
16位：Mortal Kombat X
17位：STAR WARS Battlefront II
18位：Madden NFL 24
19位：Injustice 2
20位：Kingdom Come: Deliverance
【PlayStation VR2】
＜日本＞
1位：Beat Saber
2位：SOUL COVENANT
3位：Kayak VR: Mirage
4位：Gun Club VR
5位：アリゾナ サンシャイン2
6位：Crossfire: Sierra Squad
7位：Legendary Tales
8位：Metro Awakening
9位：Horizon Call of the Mountain
10位：Synapse
＜米国／カナダ＞
1位：Beat Saber
2位：Among Us VR
3位：Pavlov
4位：Arizona Sunshine 2
5位：Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition
6位：Job Simulator
7位：Creed: Rise to Glory – Championship Edition
8位：Swordsman VR
9位：Metro Awakening
10位：Legendary Tales
【基本プレイ無料】
＜日本＞
1位：エーペックスレジェンズ
2位：ゼンレスゾーンゼロ
3位：VALORANT
4位：フォートナイト
5位：原神
6位：The First Descendant
7位：崩壊：スターレイル
8位：オーバーウォッチ 2
9位：eFootball
10位：Fall Guys
＜米国／カナダ＞
1位：Fortnite
2位：Roblox
3位：Marvel Rivals
4位：Call of Duty: Warzone
5位：VALORANT
6位：Fall Guys
7位：Rocket League
8位：Apex Legends
9位：The First Descendant
10位：MultiVersus