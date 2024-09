カプコンは、「東京ゲームショウ2024」(TGS2024)の出展情報第2弾を公開した。

日本初プレイアブルとなる『モンスターハンターワイルズ』は、カプコンブースとプレイステーションブース合計で、シリーズ過去最大級の150台以上の試遊台を出展。カプコンブースでは112台を試遊出展し、プレイステーションブースでは40台を試遊出展する。

カプコンブースでは以下の2種類のクエストを用意。どちらのクエストも、シングルプレイの際は救難信号を使うことで最大3人のNPCのサポートハンター達が狩りを手助けする。

「ストーリー体験クエスト」(シングルプレイ専用)※初心者向け

物語のはじまりを描くカットシーンから、基本的なチュートリアルを含むチャタカブラ討伐までがプレイ可能なシングルプレイ専用のクエスト。『モンスターハンターワイルズ』序盤のストーリーの一部と、カットシーンからプレイへとシームレスにつながる没入感あふれるゲームプレイを体験できる。

「ドシャグマ討伐クエスト」(シングルプレイ/マルチプレイ)※経験者向け

群れをなすドシャグマの討伐を目指すクエスト。ダイナミックに変化する広大なフィールド「隔ての砂原」を乗用動物「セクレト」に乗って自由に探索できる。2種類の武器を切り替えながらの新たな狩りなど、『モンスターハンターワイルズ』のハンティングアクションを存分に体験できる。あらかじめ「シングルプレイ」と「マルチプレイ」のどちらかを選択する。

試遊整理券は、下記3種類。カプコンブース『モンスターハンターワイルズ』コーナー付近にて先着順で配布予定。数に限りがあるのでなくなり次第終了する。また、ノベルティとして、『モンスターハンターワイルズ』オリジナルサコッシュを用意する。

①「ストーリー体験クエスト」シングルプレイ

②「ドシャグマ討伐クエスト」シングルプレイ

③「ドシャグマ討伐クエスト」マルチプレイ



『デッドライジング デラックスリマスター』では、さまざまな武器を使ってゲーム序盤を自由に試遊可能。試遊すると『デッドライジング デラックスリマスター』オリジナルステッカー2枚セット(全3種)を受け取れる。

『逆転検事1&2 御剣セレクション』では、『逆転検事』『逆転検事2』からタイトルを選んで、好きなシナリオを自由に遊べる。試遊した人には、「『逆転検事1&2 御剣セレクション』御剣いっぱいフレークシール」をプレゼントする。

『祇(くにつがみ):Path of the Goddess』では、「物語の冒頭から遊べる」または「ゲーム序盤のステージから自由に選んで遊べる」の2種類からゲームをプレイ可能。ノベルティは「『祇(くにつがみ):Path of the Goddess』オリジナルクリアファイル」を用意する。

『MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス』では、収録されている7タイトルを自由に試遊可能。シングルプレイ・対戦プレイどちらも遊ぶことができるほか、試遊時間内であれば、好きなタイトルを何度でも選んで遊べる。ノベルティには、「『マーヴル VS. カプコン クラッシュ オブ スーパーヒーローズ』オリジナルステッカー」を用意する。

『ストリートファイター6』では、「テリー」を含む全24キャラクターを「ファイティンググラウンド」で自由に試遊可能。ノベルティには、「ベガ」や「テリー」のアートを含む、10種のデザインが入った「オリジナルステッカーセット」を用意する。

『モンスターハンターNow』では、実物大の「レッドウィング(大剣)」や「ブロスヘッド(ハンマー)」を携え、『モンハンNow』に新登場した「マガイマガド」と一緒に、特殊なカメラを使った臨場感あるARフォトの撮影を楽しめる。

フォトスポット体験ノベルティとして『モンスターハンターNow』オリジナルステッカーを、フォトスポット体験&アプリダウンロードノベルティとして『モンスターハンターNow』オリジナルクリアファイルを、『モンスターハンターNow』エリア来場者配布ノベルティとして『モンスターハンターNow』スペシャルプロモーションコードを用意する。

なお、CAPCOM ID登録済みのモンハン部員から抽選で『モンスターハンターワイルズ』の試遊を並ばずに体験できる「優待試遊」が当たるキャンペーンを開催する。応募方法などの詳細は特設サイトを参照。

そのほか、ファミリーゲームパークには、『モンスターハンター ストーリーズ』を出展。ゲームの序盤のチュートリアルから、採取やバトルなどを体験できる。ノベルティには『モンスターハンター ストーリーズ』オリジナルクリアファイルを用意する。