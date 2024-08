カプコンは、MARVELとCAPCOMのタッグ作など全7タイトル収録した『MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics』のデジタル版を2024年9月12日に発売、パッケージ版を2024年11月22日に発売する。プラットフォームは、Nintendo Switch、PlayStation 4(PS4)、Steam。Nintendo Switch、Steamのデジタル版は予約受付中だ。価格は、デジタル版が5,990円、パッケージ版が6,589円。

『MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics』には、『エックス・メン チルドレン オブ ジ アトム』から『マーヴル バーサス カプコン ツー ニューエイジ オブ ヒーローズ』までの6タイトルに加え、国内では初移植となる『パニッシャー』を含めた、全7タイトルを収録。それぞれ、対戦や協力プレイはもちろん、気軽に対戦できる「カジュアルマッチ」、勝敗で手に入るポイントでランキングが変動する「ランクマッチ」、ロビーを作って対戦や観戦が楽しめる「カスタムマッチ」の全3種類を搭載する。

トレーニングモードや遊びやすさを追求できるボタンのカスタマイズ設定なども用意。アーケード版のインストラクションカードや、当時の懐かしさを感じる画面設定に変更することが可能だ。そのほか、ミュージアムモードでは、開発当時の企画書や初公開のイラストが見られるギャラリー、200曲を超えるBGMを聴くことができるサウンドプレイヤーが実装されている。

【収録タイトル】

・X-MEN CHILDREN OF THE ATOM

・MARVEL SUPER HEROES

・X-MEN VS. STREET FIGHTER

・MARVEL SUPER HEROES vs. STREET FIGHTER

・MARVEL vs. CAPCOM CLASH OF SUPER HEROES

・MARVEL vs. CAPCOM 2 New Age of Heroes

・THE PUNISHER



『MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics』アナウンストレーラー

© 2024 MARVEL ©CAPCOM