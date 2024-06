ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、2024年8月24日発売予定のPlayStation 5(PS5)用ソフトウェア『CONCORD』(コンコード)のダウンロード版の予約を6月6日に開始した。PC用ダウンロード版の予約はSteam、Epic Games Storeにて6月7日以降に開始する。PS5用パッケージ版の予約購入も今後順次開始される。

価格はスタンダードエディションが4,480円、デジタルデラックスエディションが6,480円。予約購入特典として、ゲーム内で使える特別スキン「モナークパック」が手に入る。さらに、PS Store、Steam、Epic Games Store、Amazon.co.jpで予約すると、限定予約特典として、2024年7月に開催予定のベータテストへのアーリーアクセス権5人分が手に入る。

『CONCORD』は、プレイヤー同士が競い合う、オンライン専用ヒーローシューターの完全新作。宇宙のならず者である“フリーガンナー”をクルーとして集め、フレンドとチームを組み、5対5のPvPモードに挑む。

6種類のPvPモードを用意。ジョブボードのウィークリーチャレンジをクリアしてゲームを進め、自分のクルーをカスタマイズし、銀河ガイドを開放しながら宇宙の荒野である“ワイルド”の謎を解明していく。勝っても負けてもマッチ終了時にはゲームが進むという。オンラインクロスプレイに対応する。

