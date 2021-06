Microsoftは6月25日、次期Windowsとなる「Windows 11」を、同社のオンラインイベントで正式に発表した。

Windows 11のタスクバーでは、アイコンが中央寄せで配置される形となっている。また、ウィンドウを複数の配置パターンから手軽に選択できる機能や、コンテンツをキュレーションし半透明のウインドウに並べて表示する機能なども紹介された。

イベントの詳細は別途レポートする。

Get 3 minutes closer to the release of #Windows11 #MicrosoftEvent pic.twitter.com/qI55tvG6wK